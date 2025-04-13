Курсанты подрались в Академии Нацгвардии в Петропавловске
Фото: pexels
Массовую драку устроили курсанты первого курса в Академии Национальной гвардии в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили Zakon.kz в пресс-службе академии, по факту конфликта между курсантами проводится проверка.
"В результате инцидента несколько курсантов получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин и гематом. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась", – говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Драка парня и девушки попала на видео в Алматы.
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