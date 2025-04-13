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Происшествия

Курсанты подрались в Академии Нацгвардии в Петропавловске

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 21:12 Фото: pexels
Массовую драку устроили курсанты первого курса в Академии Национальной гвардии в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в пресс-службе академии, по факту конфликта между курсантами проводится проверка. 

"В результате инцидента несколько курсантов получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин и гематом. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась", – говорится в сообщении. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Драка парня и девушки попала на видео в Алматы. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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