Град, дождь, снег: какой будет погода в Казахстане в выходные

Фото: pixabay

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 13-15 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды. "Пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, ночью 15 мая на востоке республики ожидаются осадки (дождь, снег). Сильные дожди 13 мая на севере, 14 мая – в южных регионах, 14-15 мая – на юго-западе страны", – рассказали синоптики. По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах – пыльные бури. В целом по Казахстану прогнозируется колебание температуры воздуха, лишь 14-15 мая в ночные часы в северной половине страны ожидаются заморозки -1-3 градуса.

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