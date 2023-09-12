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Мокрый снег, дожди и град прогнозируют в Казахстане

Мокрый снег, дожди и град прогнозируют в Казахстане Фото: unsplash
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 13 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в стране ожидаются мокрый снег, дожди с грозами, туман, сильный ветер и град.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, в горных районах юго-востока страны – осадки в виде дождя и мокрого снега. По республике ожидаются порывистый ветер, ночью и утром – туман, на севере – град".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, что ожидается:

  • чрезвычайная пожарная опасность – в центре, востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на юге Улытауской, на северо-западе, юго-западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской областей;
  • высокая пожарная опасность – на западе, юге Западно-Казахстанской, в Жамбылской, Туркестанской, на юге Карагандинской областей.

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Ранее синоптики рассказали, что 12-14 сентября 2023 года в Казахстане прогнозируется неустойчивая погода.

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