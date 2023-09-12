Мокрый снег, дожди и град прогнозируют в Казахстане
Фото: unsplash
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 13 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в стране ожидаются мокрый снег, дожди с грозами, туман, сильный ветер и град.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, в горных районах юго-востока страны – осадки в виде дождя и мокрого снега. По республике ожидаются порывистый ветер, ночью и утром – туман, на севере – град".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также синоптики рассказали, что ожидается:
- чрезвычайная пожарная опасность – в центре, востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на юге Улытауской, на северо-западе, юго-западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской областей;
- высокая пожарная опасность – на западе, юге Западно-Казахстанской, в Жамбылской, Туркестанской, на юге Карагандинской областей.
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