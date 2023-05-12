Астрономы зафиксировали крупнейший космический взрыв из когда-либо наблюдавшихся

Огненный шар "в 100 раз больше Солнечной системы" был вызван всасыванием газа в сверхмассивную черную дыру, сообщает Zakon.kz.

Это началось как непримечательное мерцание в ночном небе. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что астрономы запечатлели крупнейший космический взрыв, который когда-либо наблюдался. Предполагается, что он был вызван гигантским облаком газа, поглощенным сверхмассивной черной дырой, сообщает The Guardian.



Вспышка, отслеженная на расстоянии 8 млрд световых лет, более чем в 10 раз ярче любой известной сверхновой и длится уже более трех лет, что делает ее самым мощным взрывом из всех зарегистрированных.

"В течение года она оставалась незамеченной, поскольку постепенно становилась все ярче. По нашим оценкам, это огненный шар, в 100 раз превышающий размеры Солнечной системы. За три года это событие выделило примерно в 100 раз больше энергии, чем Солнце за 10 млрд лет своей жизни". Астроном из Саутгемптонского университета Филипп Уайзман

Ученые считают, что взрыв, известный как AT2021lwx, является результатом того, что огромное облако газа, возможно, в тысячи раз больше нашего Солнца, попало в неизбежную пасть сверхмассивной черной дыры. Облако газа могло возникнуть из большого пыльного "пончика", который обычно окружает черные дыры – хотя пока неясно, что могло сбить его с курса и сбить с орбиты в космическую воронку.



AT2021lwx – не самое яркое явление из когда-либо наблюдавшихся. Более яркий гамма-всплеск, известный как GRB 221009A, был замечен в прошлом году, но это событие длилось всего несколько минут. В отличие от него новое событие продолжается до сих пор, что означает, что общее выделение энергии намного больше.

Взрыв был впервые обнаружен в 2020 году Центром переходных процессов Цвикки в Калифорнии, который наблюдает за ночным небом в поисках внезапного повышения яркости, которое может сигнализировать о космических событиях, таких как сверхновые или пролетающие астероиды и кометы. Сначала событие не выделялось, но когда последующие наблюдения позволили рассчитать расстояние до него, астрономы поняли, что запечатлели невероятно редкое событие.

Это было за пределами правдоподобного диапазона для сверхновой (взорвавшейся звезды), поэтому астрономы обратились к другому распространенному сценарию, вызывающему яркие вспышки в ночном небе – так называемому событию приливного разрушения. Эти события обычно связаны со слишком близким расположением звезды к черной дыре и ее разрушением, при котором часть звезды проглатывается, а остальная часть растягивается в виде вихревого диска.



Но моделирование показало, что для AT2021lwx потребовалась бы звезда, масса которой в 15 раз превышает массу Солнца.

Сверхмассивные черные дыры обычно окружены огромным ореолом газа и пыли, и авторы предполагают, что часть этого материала могла быть нарушена, возможно, в результате столкновения галактик, и направлена внутрь. По спирали, направленной к горизонту событий черной дыры (ее сферической внешней границе), материал должен был излучать огромное количество тепла и света, освещая часть "пончика" и нагревая его до 12-13 тыс. градусов по Цельсию.