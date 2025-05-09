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Наука и технологии

Астрономы зафиксировали, как "бродячая" черная дыра разорвала звезду

Черная дыра , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 01:51 Фото: Х/NASA
Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли зафиксировали уникальное космическое событие – разрушение звезды сверхмассивной черной дырой, находящейся не в центре, а на окраине галактики, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в исследовании, размещенном на платформе arXiv.

Событие, получившее обозначение AT2024tvd, наблюдали сразу несколько телескопов – "Хаббл", "Чандра" и радиоинтерферометр VLA. Оно стало первым достоверным случаем так называемого смещенного приливного разрушения (TDE), при котором черная дыра массой около миллиона солнечных оказалась на расстоянии 2600 световых лет от галактического ядра.

Обычно такие объекты сосредоточены в центрах галактик, но в этом случае черная дыра словно "бродила" по периферии. Ее присутствие выдало катастрофическое столкновение со звездой – в момент разрыва вспышка стала в 100 раз ярче типичной сверхновой. Спектральные данные показали характерные следы излучения водорода, гелия и других элементов, подтверждающие TDE.

Рядом с этим странствующим объектом расположено активное ядро галактики, примерно в 100 миллионов раз массивнее Солнца. Ученые выдвинули два возможных объяснения: либо черная дыра была выброшена из центра в результате гравитационного взаимодействия, либо представляет собой "память" о карликовой галактике, поглощенной в далеком прошлом.

Это открытие стало первым прямым подтверждением существования популяции "бродячих" сверхмассивных черных дыр. Астрономы планируют продолжить наблюдения и начать систематический поиск подобных аномалий, что может изменить представления об устройстве и эволюции галактик.

Ранее специалисты из Польши, Великобритании и США заявили о том, что в атмосфере Венеры, где бушуют облака из концентрированной серной кислоты, может существовать молекула, напоминающая ДНК и потенциально способная играть роль "носителя жизни. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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