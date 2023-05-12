Цены на продукты снова выросли в Казахстане за неделю

За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%. В годовом выражении – на 10,6%, рассказали в Бюро национальной статистики 12 мая, сообщает Zakon.kz.

Средняя цена на некоторые товары по Казахстану на 10 мая:



кефир 2,5% – 407 тенге/литр;

капуста – 141 тенге/кг;

рис – 411 тенге/кг.

Фото: Бюро национальной статистики МНЭ РК

Согласно данным, цены выросли на хлеб, кефир, морковь, лук, капусту, масло и мясо.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Выбираются гипермаркеты и магазины, рынки в разных частях городов.

В некоторых регионах продовольствие дорожает, а в некоторых, наоборот – дешевеет. Причем касается это не только социально значимых продуктов. В рамках традиционного обзора цен ситуацию изучали корреспонденты Zakon.kz.

