Цены на продукты в Казахстане все еще нестабильны

В некоторых регионах продовольствие дорожает, а в некоторых, наоборот – дешевеет. Причем касается это не только социально-значимых продуктов. В рамках традиционного обзора цен ситуацию изучали корреспонденты Zakon.kz.

В Астане цены ведут себя по разному

Хлеб в цене не изменился – 150 тенге.

Сахар на рынке подешевел и стоит 450 тенге, а в супермаркетах и магазинах у дома наоборот стал дороже – 500.

Рис "Баракат" тоже стоит дешевле, причем как на рынке (600 тенге), так и в супермаркете (630).

Цена на развесную гречку на рынке – 350 тенге, а в супермаркете – 480 тенге за килограмм. Ранее она стоила от 400 до 440 тенге за килограмм.

Упаковка рожек в 1,8 килограмм на рынке обойдется от 750 до 900 тенге в зависимости от марки. В супермаркете 1,6 кг "Цесны" стоит 855 тенге.

За десяток яиц высшей категории на рынке просят 500 тенге, в супермаркете уже 675. По сравнению с мониторингом двухнедельной давности в первом случае удешевление, во втором, наоборот, подорожание на пару десятков тенге.

Молоко можно купить от 345 теге за литр на рынке до 385 тенге – в магазинах.

Подсолнечное масло от местного маслозавода стоит 850 тенге, а "Олейна" – уже 1060.

Двухкилограммовый пакет муки обойдется от 800 тенге на рынке до 850 тенге в магазинах.

Говяжья мякоть на рынке стоит 2450 тенге за кг, конина – 2600, а куриное филе – 2200. В супермаркете 3000, 2600 и 2800 тенге соответственно.

Картофель на рынке стоит 160, а в магазине – 185. Свекла на рынке 350-400, в супермаркете – всего 235. Лук на рынке 265, в супермаркете молодой продукт стоит 345 тенге. Морковь на рынке 170, капуста – 150. В супермаркете 200 и 300 (продукт нового урожая) соответственно.

В Алматы цены стабильно высокие

В Алматы изменились цены на ряд овощей. Картофель вместо 365 тенге продают по 285 тенге за килограмм. Лук, цена которого на прошлой неделе составляла 398 тенге, теперь стоит 389 тенге за килограмм.

Цена на морковь на этой неделе немного поднялась, овощ предлагают купить за 249 тенге вместо 245 на прошлой.

Цена на белокочанную капусту осталась на прежнем уровне в 345 тенге за один килограмм.

Цена на хлебопекарную муку 2кг 1-го сорта местного производителя, постоянно меняется, сейчас ее можно купить по акции за 668 тенге вместо 835 тенге.

Гречневая крупа на развес, как и парой недель раньше, стоит 399 тенге за кг. В упаковках по 700 гр намного дороже – в зависимости от производителя 824 и 689 тенге. Цена на развесной рис отечественного производства "Баракат" осталась прежней – 559 тенге, а "Камолина" стоит 549 тенге.

400 граммовую упаковку макаронных изделий отечественного производства, в рамках акции можно приобрести за 298 тенге, ранее минимальная цена составляла 357 тенге.

Цена на яйца не стабильна. Десяток категории "отборные" в зависимости от производителя стоит от 649 до 725 тенге.

Цена на подсолнечное рафинированное масло немного изменилась. Литровая бутылка масла одного из казахстанских производителей стоит 869, еще один популярный бренд предлагает покупателям приобрести масло за 962 тенге.

Килограмм говядины стоит 3200, но вырезка немного подорожала – с 4140 тенге до 4200. Другие части мяса, а именно шею крупнокусковой нарезки или ребра говядины в виде мелкокусковой нарезки можно приобрести за 3125-3200 тенге за килограмм. Мякоть говядины стоит 4200 тенге.

Цена на куриное мясо, в зависимости от веса и части тушки варьируется от 1422 до 2962 тенге, куриную грудку в 1,6 кг продают за 3278 тенге. Окорочок в зависимости от веса обойдется от 2996 и выше.

Цена на сахар периодически меняется на этой неделе осталась прежней – 508 тенге.

Стоимость 180г упаковки натурального сливочного масла не изменилась и составляет 952 тенге. Спрэд можно купить дешевле, от 449 тенге и выше.

Молоко в мягкой упаковке начинается от 358 тенге и выше, в зависимости от бренда, а в твердой от 425 до 819.

Буханка социального хлеба все также стоит 83 тенге.

Килограмм сыра можно купить от 4335 тенге и выше, в зависимости от производителя.

В Актау снова подорожали некоторые овощи

В магазинах цена моркови поднялась сразу на 22 тенге – до 300 тенге за кг. Лук подорожал на 28 тенге (334 тенге), а капуста на 178 тенге (378 тенге). Картофель же в цене не изменился – 211 тенге за кг.

На рынке некоторые овощи также подорожали. Картофель – на 20 тенге (220), морковь – на 40 тенге (290), лук – на 30 тенге (280), а капуста – на 50 тенге (250 тенге).

Самое дорогое, что можно сейчас купить на рынке из растительной продукции – это черешня. Ее продают по 24 тысячи за килограмм. Продавцы обещают, что в течение двух недель цена может упасть вдвое.

Яйца в некоторых супермаркетах остались по прежней цене 600-620 тенге за десяток, в других они стоят 650 тенге. Домашние яйца на рынке можно купить от 900 до 1500 тенге.

Цены на кисломолочную продукцию, крупы, муку, сахар и подсолнечное масло в Актау не изменились. Самое дорогое сливочное масло на прилавках супермаркетов стоит 2695 тенге, а самое дешевое 1135 тенге. Спреды от 255 до 825 тенге.

Килограмм куриных бедер немного подешевел – на 100 тенге (2522 тенге). Целую курицу с фермерских хозяйств можно купить от 2 тысяч тенге за килограмм. Цена на говядину начинается от 3700 тенге.

В Актобе заметно подорожали лук, капуста, морковь, картофель и молочка

Капусту в городе предлагают уже урожая этого года. В супермаркетах она стоит 282 тенге за килограмм, а в магазинах у дома до 275 тенге за кило. Овощ прошлогоднего урожая как-то неожиданно пропал из продажи.

Репчатый лук в супермаркетах стоит 323 тенге за килограмм. В магазинах у дома от 330 тенге за килограмм.

Морковь в сетях ритейла взлетела в цене с 204 до 246 тенге за килограмм. В небольших магазинах цена корнеплода доходит до 300 тенге за килограмм. Дешевых овощей от местных производителей найти не удалось.

Фото: Zakon.kz

Картофель от 199 тенге за килограмм в супермаркетах. А в магазинах у дома даже меньше – от 170 тенге за килограмм.

Цена на сахар-песок варьируется от 399-415 тенге за килограмм в торговых сетях до 450 в магазинах у дома.

Самый дешевый рис предлагает одна из торговых сетей Актобе – от 496 тенге за килограмм. На рынках его стоимость доходит до 630 тенге.

Снизилась цена на гречку с 375 до 340 в сетях ритейла. На рынках в пределах 450-500 тенге за килограмм.

Не изменилась цена на муку I сорта. Ее продают от 210 до 243 тенге за килограмм. Держится в прежнем ценовом диапазоне стоимость хлеба из муки I сорта. 87 тенге в сетях ритейла и до 100 тенге за булку (550 граммов) в магазинах у дома.

Весовые рожки предлагают от 265 тенге за килограмм. Это в супермаркетах. На рынках и в магазинах у дома цена зашкаливает за 400 тенге за килограмм.

Подешевели куриные яйца I категории. В супермаркетах продукт предлагают по 359 тенге за десяток. Но, как ни странно, это продукция из Северо-Казахстанской области. А вот местная птицефабрика предлагает свою продукцию на треть дороже – 476 тенге за десяток.

Говядину на кости можно купить от 2400 тенге за кило. Свинина реализуется в диапазоне 1450-1900 тенге за килограмм. Стоимость конины стартует от 3 500 тенге за килограмм.

Цена на масло подсолнечное начинается от 630 тенге за литр. Окорочка американского производства по-прежнему в супермаркетах предлагают по 924 тенге за килограмм, как и 2 недели назад. Бройлерных кур предлагают от 1250 тенге за кило.

Подешевели тепличные помидоры и огурцы. Первый овощ предлагают в супермаркетах по 669 тенге за килограмм. Огурцы в зависимости от сорта 399-499 тенге за килограмм.

Молоко 2,5% жирности местная молочная компания предлагает с новой фишкой – йодированное. Поэтому и цена выросла с 300 до 385 тенге за литр. То же касается и кефира. Из-за добавки биойода его цена поднялась с 330 до 415 тенге за литр.

В Прикаспии подорожали куриные яйца и капуста

В торговых точках Атырау разнятся цены на куриные окорочка, в супермаркетах они вместо прежних 935 тенге за килограмм стали 960 тенге, на рынке 1400 тенге. Отечественная курятина реализуется по 1680 тенге, на рынке от 1600 до 1800 тенге за кило, дороже всего домашние куры. На рынках подскочили цены на куриные яйца первого сорта 500-510 тенге за десяток, в больших магазинах они в продаже от 450 тенге.

Цены на говядину в супермаркетах доходят до 3300 тенге за кило. На рынке говядина по 2600-2800 тенге, баранина 3000 тенге, конина 2900 тенге. Это прежний уровень цен.

Фото: Zakon.kz

Килограмм сливочного масла на рынке 5300-5500 тенге. В супермаркетах 180-граммовая пачка "Новая деревня" 72,5% жирности стоит 950 тенге, 175 граммовая упаковка масла марки "Крестьянское. Село Зеленое" аналогичной жирности – 799 тенге. В супермаркетах значительное количество сливочного масла продается по сниженной цене, о чем свидетельствуют скидочные красные этикетки.

На рынке двухлитровая бутыль растительного масла "Кубанский маслодел" стоит 1950 тенге, в литровой таре "Шедевр" 800 тенге, в супермаркете "Шедевр" подорожал с 809 тенге до 1013 тенге.

В больших магазинах коробка питьевого молока 900 мл 2,5 жирности "Петропавловское" держит цену на уровне 419 тенге. Молоко "Lactel" 3,5% жирности 606 тенге, на рынке 660 тенге.

"На реализацию мы берем у поставщиков продукты малыми партиями, даже поштучно, а в супермаркетах оптовые поставки, что сказывается на цене, поэтому у них дешевле, у нас немного дороже", – объяснила продавец на одном из центральных рынков города Атырау.

Не изменилась цена сахарного песка – так же 469 тенге за кило. В супермаркетах выросла стоимость гречневой крупы с 409 до 428 тенге за килограмм, на рынке 3-х килограммовая упаковка гречки стоит 2500 тенге. Килограмм риса в магазинах от 521 тенге за килограмм, на рынке двухкилограммовая упаковка по 1700 тенге. Горох колотый шлифованный 322 тенге за кило, а аналогичный продукт на рынке за трехкилограммовый пакет 1500 тенге.

На рынке 2-килограммовый пакет муки высшего сорта 750-850 тенге, в магазинах от 900 тенге. В магазинах не изменилась цена тонкой вермишели атырауского производства "Даулет", так же по 315 тенге, 400 граммовая пачка макарон от 304 тенге и выше. На рынке пятикилограммовая упаковка макарон 2300 тенге.

Хлеб в продаже от 82 до 140 тенге в зависимости от сорта муки, на рынке в пределах 110 тенге.

Овощи буквально ежедневно то дорожают, то снова дешевеют. В этот раз картофель подорожал с 208 до 220 тенге за кило, капуста с 260 до 350 тенге. Подешевел лук свежего урожая с 351 до 300 тенге. Морковь и свекла остались на прежнем ценовом уровне – 250 тенге за килограмм.

В Костанае почти остановились ценовые качели

В супермаркете областного центра наступил почти ценовой штиль. Из 17 наименований, которые находятся на мониторинге, стабильные ценники у 13. Изменилась стоимость только четырех товаров.

Фото: Zakon.kz

Среди подешевевших продуктов два вида мяса. На так называемом "фермерском рынке" снизилась начальная цена на свинину. Если две недели назад она стартовала с отметки 1700 тенге, то теперь с 1600 тенге за кило, но цена на мякоть так и держится на уровне 2300 тенге. Изменилась стоимость конины, но снизилась конечная цена с 3200 до 3000 тенге. И теперь этот вид мяса продают от 2800 до 3000 тенге в зависимости от части.

Самым нестабильным из продуктов остается куриное яйцо. Если в двадцатых числах апреля стоимость десятка была 559 тенге, к концу месяца она подросла до 589 тенге, а за первую неделю мая добавила еще 10 тенге. В тоже время цена за большой лоток из 30 штук была 1499 тенге, потом подорожала до 1559 тенге, а в мае снова упала до отметки 1469 тенге.

Ценовые качели отмечены и по капусте. Овоща из стабфонда в продаже уже нет, костанайцам предлагают ранний урожай, привезенный из южных областей. Ее стоимость была 265 тенге, потом снизилась до 219 тенге, а в начале мая "прыгнула" сразу до 295 тенге.

Остальные 13 продуктов сумели сохранить цены начала апреля, а некоторые – даже ноября 2022 года или начала 2023 года. К примеру, на уровне середины ноября 2022 года держатся развесные макароны из стабфонда – 295 тенге и пакет муки 1 сорта весом в два килограмма – 639 тенге. При этом есть и предложения по акции на муку высшего сорта по 559 тенге, но за пакет весом 1,8 килограмма.

С начала февраля лук держится на позиции 145 тенге, а свекла – на 185 тенге с конца января.

Пакет молока жирностью 2,5% по 405 тенге остается стабильными с начала года. С начала марта не менялась цена на сахар – 380 тенге, а с конца марта на картофель из стабфонда – 110 тенге.

На уровне двухнедельной давности держатся цены на морковь и развесные крупы. Овощ предлагают также по 99 тенге за кило, а гречку продают по 355 тенге, рис – по 549 тенге.

Пока еще действует акция на литровую бутылку подсолнечного масла "Шедевр". Ее цена упала с 953 до 709 тенге.

Куриные окорочка, как и две недели назад, продают от 935 тенге, а бройлеры от местной птицефабрики и различные части курицы стоят также от 1236 до 1585 тенге. Не изменилась и стоимость говядины – от 2200 до 2800 тенге.

В Павлодаре началось сезонное снижение цен на овощи

Так, огурцы сорта "Миринда", еще две недели назад продававшиеся по 750-800 тенге за килограмм, уже можно купить за 400-600 тенге. Снизились цены и на помидоры, за килограмм которых в апреле просили 1200-1450 тенге, теперь же в овощных магазинах их можно купить и за 1000 тенге. Подешевела и капуста с 450 до 160 тенге за килограмм. При этом стоимость картофеля и моркови осталась без изменений на отметке в 140-160 тенге за килограмм. А вот пучок свежего репчатого лука дешевле 500 тенге найти сейчас, когда начался сезон окрошки, тяжело.

Цены на мясную продукцию остались такими же стабильно высокими. За килограмм мякоти говядины в магазинах просят 3300-3500 тенге. Баранину продают по 2000-2200 тенге, свинину можно купить за 2300-2400, конину чуть дороже – 2300-2600 тенге.

Немного подорожала нефасованная гречка с 380 до 410 тенге за килограмм, а вот нефасованные макароны по-прежнему торгуются по 360 тенге за килограмм. В свою очередь, стабильность в цене демонстрирует сахар, который можно найти на прилавках по 450-460 тенге, и рис, продающийся по 480-490 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

Что касается подсолнечного масла, то за него просят от 750 до 1300 тенге за литр, в зависимости от производителя. Сливочное масло обойдется от 200 до 2600 тенге за килограмм, а голландский сыр около 5000 тенге за килограмм.

За десяток куриных яиц первой категории придется отдать 450-470 тенге, отборное яйцо уже стоит 510 тенге за десяток, а курица появилась на прилавках за 1200 тенге за килограмм, в то время, как раньше ее цена составляла 1400-1500 тенге.

В прежнем ценовом диапазоне держится стоимость муки высшего сорта, которую продают от 260 до 290 тенге за килограмм, мука же первого сорта стоит дешевле – от 230 до 250 тенге за килограмм. При этом булка хлеба из муки первого сорта весом в 550 граммов обойдется покупателю, как и прежде, в 110 тенге.

В Семее цены заметно подросли, кроме помидоров, огурцов и капусты

В Семее после мартовской стабилизации и апрельского минимального снижения цены на продукты питания первой необходимости вновь поползли вверх. Причем разница в ценнике на 8 мая, по сравнению с мониторингом двух недельной давности, по некоторым позициям весьма ощутима.

Фото: Zakon.kz

Первыми среагировали ценники на овощи и картофель. Если в течение двух весенних месяцев семейчане покупали картофель по 180 тенге за килограмм, то сейчас он подорожал до 200 тенге, морковь осталась на позиции 180 тенге за кило. А вот цена на свеклу подскочила с 300 до 350 тенге за килограмм.

Лук, который две недели назад вроде бы подешевел с 300 тенге до 220, сегодня снова прочно обосновался на прежней позиции в 300 тенге за килограмм. Немного меньше стала стоить капуста, цены спустились с 220 до 200 тенге.

Значительно снизился по сравнению с серединой апреля ценник на помидоры и огурцы. Если в апреле оба овоща в магазине стоили по 1300 тенге за кг, то в мае томаты подешевели до 1000 тенге, а огурцы вообще рухнули до 450 за килограмм.

Куриное мясо и яйца пока стабильны в цене. Курицу продают за 1200 за килограмм, а яйца реализуют по 500 тенге за десяток – это на 50 тенге дешевле, чем две недели назад. Куриное бедро продают от 1200 до 1450 тенге за килограмм, грудку – по 1300 тенге, суповой набор можно приобрести по цене 1260 тенге и выше.

А вот у продуктов из бакалейного отдела длительная стабильность закончилась. Например, развесные рис и гречка, начиная с середины марта, оставались на прилавках магазинов Семея по цене 580 тенге за килограмм. И если гречка подешевела до 500 тенге за килограмм, то рис, наоборот, подорожал до 680 тенге. Пакетированные крупы от ведущих производителей Казахстана, России и других стран стоят в разы дороже.

Стабильно высокими остаются цены на горох – 300-320 тенге за килограмм, ячневая крупа по прежнему 240 тенге, "Геркулес" по 310 тенге, рожки – 460 тенге. Муку в 2-килограммовых пакетах вот уже около года продают по 570 тенге за пачку, а хлеб весом 450 граммов стоит 140 тенге за буханку.

Сахар в течение нескольких месяцев демонстрировал завидную стабильность в цене, учитывая, какие кульбиты наблюдались в этот же период в 2022 году. Но этот период тоже закончился: сегодня на развес он стоит уже 550 тенге за килограмм, тогда как еще пару недель назад стоил 500 тенге.

По одной и той же цене семейчане приобретают вот уже более полугода растительное масло местных производителей – 900 тенге за литр. В некоторых магазинах масло подешевело даже до 700 тенге за литр. Значительно снизилась цена на молоко: с 420 тенге до 360 тенге за литр. Однако кефир при этом подорожал с 440 тенге до 500 тенге за литр. 200-граммовая баночка сметаны сегодня стоит 440 тенге, домашний же продукт от местных фермеров достигает порой 1,5-2 тыс. В два раза дороже – 3,5-4 тыс. тенге за килограмм стоит сливочное масло.

Цены на мясо в Семее достаточно стабильны, здесь разбег цен обычно минимальный. Так, килограмм говядины стоит от 2600 до 2800 тенге за килограмм, а конина – от 2800 и выше. Баранина и свинина продается на рынке по 2200-2400 тенге за килограмм, в зависимости от выбранного кусочка.

Фарш из конины продают по 3700 тенге за килограмм, а цена казы составляет 5500 тенге за кило излюбленного праздничного блюда. Говяжий фарш стоит на рынке 2700 тенге, а вот карта – от 4 до 4,5 тыс. тенге за килограмм.

В Уральске снижаются многие цены

В Уральске гречка в розничной торговле всего за две недели подешевела на 30%. Сейчас даже в магазинчиках у дома купить гречку можно по цене 385 тенге за килограмм, неделю назад она стоила 430 тенге, а в середине апреля просили 520-530 тенге.

В крупных торговых сетях гречку также, как и две недели назад, реализуют от 375 тенге за килограмм.

Вниз пошли цены и на подсолнечное масло. Так, еще на 20 тенге снизилась стоимость 0,8 литровой бутыли ходового российского масла марки "Богатское" : было – 535 тенге, стало – 515 тенге (еще год назад в это же время 800 тенге).

За две недели в магазинчиках у дома подешевели куриные яйца – с 520 до 490 тенге за десяток.

Наметилось снижение цен на сахар, не только на оптовых рынках, но и в магазинах. Теперь в розницу его продают по 400 тенге против 500 тенге в конце апреля. На оптовках сахарный песок российского производства продают от 350 тенге за килограмм.

Резко упали в цене практически вдвое за две недели свежие огурцы – если еще неделю назад они стоили 650-800 тенге за килограмм, то теперь от 360 до 420 тенге.

Продавцы утверждают. что на рынке появились местные тепличные огурчики, плюс завезли большую партию с юга Казахстана.

Колеблются цены на помидоры: на оптовых рынках снижение существенное – стоимость томатов здесь не выше 600-700 тенге (была 1000 тенге), а вот магазинчики у дома торгуют ими по 900-980 тенге за килограмм.

Держится на протяжении нескольких недель цена на рис – 460-500 тенге за килограмм.

В торговых сетях по Уральску можно купить дешевый рис из стабфонда ЗКО по цене 347 тенге за килограмм.

"Сейчас продолжают дешеветь многие российские товары. Каждый завоз – это снижение цен на 10-15% в связи с медленным снижением курса рубля. Дешевеют российское молоко, майонезы, даже бытовая химия", – отмечают продавцы магазинов.

Кроме того, есть тенденция к снижению цен на местные колбасы. Продавцы объясняют, что это связано с тем, что на рынок давит российская продукция: она дешевеет и местным производителям приходится сбрасывать цены. Так, уральские колбасы всего за две недели стали дешевле на 100-150 тенге за килограмм.

Лук из стабфонда ЗКО можно купить в супермаркетах и на оптовых рынках по цене от 134 тенге за килограмм. Но в розничных магазинах этот овощ стоит уже 340 тенге.

Не растет в Уральске цена на картофель: в магазинчиках у дома его стоимость составляет 150-170 тенге, а на рынках картофель стоит так же, как и две недели назад, 144-148 тенге

Местная капуста старого урожая стоит 150-190 тенге за килограмм, свежая – 330-350 тенге.

Также стабильно держатся морковь – 180-200 тенге, и свекла – 200-250 тенге за килограмм.

Говядина стабильно в пределах от 2400 до 3300 тенге за килограмм, конина – 2800-3000 тенге.

Казы можно приобрести по цене 3800-4500 тенге (до середины апреля самая высокая цена была 4000 тенге за килограмм), баранину – по 3000-3800 тенге (было от 2800). Продавцы мяса объясняют, что казы и баранина пользовались во время праздников большим спросом, поэтому цены на них выросли, и не снижаются сейчас.

В Усть-Каменогорске подорожали молочка и хлеб

Теперь за булку белого горожане платят 140 тенге, а за четырехсотграммовую буханку ржано-пшеничного нарезного уже 275 тенге вместо апрельских 260 тенге, за булку в 500 граммов ржаного – 245 тенге.

Что касается молочной продукции, то один литр молока 2,5% жирности в петрапакете стоит от 510 до 560 тенге, 4% жирности – уже 670-680 тенге, в мягкой же упаковке можно найти и за 332 тенге. Кефир теперь стоит на 5 тенге дороже – вместо 541 тенге за литр теперь 546. Баночка сметаны 380 граммов и 15% жирности по-прежнему стоит 825 тенге, а 30% жирности – уже 985 тенге. Масло сливочное 72,5% жирности подорожало. Вместо 4 500 тенге за килограмм – стоит 4 543.

"Никогда не думала, что буду экономить на молочном. Теперь приходится. У нас в семье двое маленьких детей – молоко пьют и просто так, и с печеньем, в чай добавляем, каши варим – два литра еле-еле хватает. Стараюсь молоко, кефир, сметану брать по акциям, где есть скидки. Не скажу, что удается значительно сэкономить", – говорит жительница города Мадина Кайнарова.

Цена на курицу осталась прежней – цыпленок стоит 1380 тенге, бедро 1860, а крылья и 2010 тенге за кило. А вот мясо стало дороже. Если вырезку по-прежнему можно купить за 5500 тенге за килограмм, ребра за 2500, а кости 300-600 тенге, то филе говядины – не дешевле за 2900 тенге, как и фарш. Килограмм мякоти свинины обойдется в 3800 тенге, шеи – 3500 тенге за килограмм, фарш свино-говяжий не дешевле 2700-2900 тенге за кило.

Цены на баранину не изменились: спинку можно приобрести за 4600 тенге, шею от 2700 до 3500 тенге, а мякоть от 4500 до 4800 тенге за килограмм.

Стабильна цена на подсолнечное масло и крупы. Масло местного маслозавода стоит 950 тенге, а других казахстанских производителей – до 1200 тенге. В социальных отделах гречка стоит 460 тенге, горох – 270 тенге, пшено и горох – 276 тенге, рис – от 598 до 605 тенге за килограмм. Один килограмм муки высшего сорта стоит 207 тенге, макароны 311 тенге – 403 тенге. Стоимость сахара держится на отметке 530 – 620 тенге за кило, соль – 77 тенге.

Фото: Zakon.kz

Яйца от 621-670 тенге, это на 10-12 тенге дороже, чем в апреле.

Также неизменной осталась стоимость овощей, но только – в социальных отделах. Килограмм картофеля здесь стоит 180 тенге, столько же лук и морковь, а в некоторых магазинах и капуста, но свежая будет стоить 400 тенге. Огурцы стали дешевле. Вместо 1200-1500 тенге теперь можно купить килограмм корнишонов и за 590-670 тенге.

Яблоки подорожали. Если месяца три-четыре цена на них держалась на уровне 650 тенге, то сейчас яблоки стоят не менее 670-700 тенге за килограмм.

В Шымкенте продовольствие в целом на прежнем ценовом уровне

В последние месяц-два цена хлеба в городе держится на одном уровне. В продовольственном магазине стоимость социального хлеба не превышает 90 тенге за формованный "кирпич". Объявление о запрете продажи социального хлеба не более двух булок в одни руки ажиотажа не вызывает – очереди или столпотворения не наблюдается.

Говяжья мякоть в супермаркете стоит 3750 тенге за кг, на рынке этот же сорт мяса на 300 – 400 тенге дешевле. Говяжьи же ребрышки, порубленные на порционные куски, стоят 2700 тенге за кг, грудина – 2650 тенге за килограмм. А первосортное мясо выставлено по цене от 2990 до 3100 тенге за килограмм.

Баранина (передняя и задняя ляжка), стабильна в цене от 2950 до 3100 тенге за кг. Но нужно брать целиком, а это 5-6 кг.

Минимальные колебания цены в 5-10 тенге на молочные продукты – 900 миллиграммовая упаковка популярного 6% молока "Петропавловское" стоит 536 тенге.

На прилавках супермаркета огромный выбор яиц от разных производителей по стабильно высокой цене. Десяток отборных яиц в фирменной упаковке от местной компании "Шымкенткус" стоит 757 тенге – что практически на уровне рыночных цен.

Предлагаемое покупателям масло "сладкосливочное", особое, по социальной цене – 2299 тенге за кг, радует неизменностью. Тем более что на местных рынках сливочное масло торгуется в районе 3,5 тысяч и выше за кило.

Уже традиционно изобильно представлены продукты отечественных птицефабрик. Расфасованная в вакуумные упаковки мякоть курицы стоит 2264 тенге. По 1658 тенге за кг – голень. А самое привлекательное филе – немногим более двух тысяч. Есть окорочка по социальной цене 950 тенге за кг.

Тепличные огурцы упали с 480 тенге двухнедельной давности до 365 и даже до 199 тенге за килограмм. Капуста по социальной цене в 80 тенге, репчатый лук по 180, морковь по 145 тенге, картофель по 171 тенге реализуются свободно и без ажиотажа. Для сравнения, капуста для рядового покупателя продается по 250 тенге, тыква по 510, морковь отборная по 275, капуста по 250 тенге, а картофель по 210 тенге за кг.

Лук, правда, сохраняет высокую стоимость в 295 тенге за кг, но прогнозные цены были значительно больше.

Сохраняют неизменный ценник развесные макароны по социальной цене в 300 тенге за кг. А вот расфасованные в пакеты по 2 кг макароны "Мадина" п/с уже стоят 970 тенге. Макароны "Корона" п\с – 905 тенге.

Социальная цена на сахар остается в 410 тенге за кг, но с указанием на ограничение веса покупки. Для покупателей, не считающих себя причисленными к социально уязвимым слоям населения, сахар продается по 450 по 10 кг в руки.

На прилавках с растительным маслом изобилие продукции российской и местной. Масло местного производства Кункей по 705 тенге за литр, а российского производителя – 4565 тенге за пятилитровую емкость.

В Талдыкоргане появились удивительные ценники

Цены на фасованную (на заводах-производителях) гречку, рис, рожки, муку и сахар в городе остались прежними, как и пару недель назад. Пока ценники не сменили ни крупные торговые точки, ни мелкие. Однако стоимость социального риса возросла до 520 тенге за килограмм. До 90 тенге за килограмм подорожала соль. Подсолнечное масло отечественных производителей с 749 тенге за литр поднялось до 805-970 тенге, в зависимости от торговой марки.

Весовой сахар-песок в супермаркетах по-прежнему гораздо дешевле, чем на рынке или в магазинах около дома. Его цена 440 тенге за кило, а в мелких торговых точках – 520. Стоимость буханки хлеба весом в полкило колеблется от 125 до 160 тенге.

Слегка выросла цена сливочного масла. Стоимость стандартной упаковки (250 г) две недели назад была от 210 до 540 тенге, сейчас же от 215 до 560 тенге за упаковку. В одном мини маркете удивила цена на социальное сливочное масло – 4140 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

На 10-15 тенге изменились ценники на молочную продукцию (молоко, кефир) как в тетрапакетах, так и в мягкой упаковке.

Яйца в Талдыкоргане стоят от 490 до 755 тенге за десяток. Причем, в супермаркетах они дешевле, чем в небольших магазинах у дома.

Стоимость упаковки куриных голеней или грудки, в зависимости от производителя, колеблется от 1620 до 2600 тенге. Стоимость килограмма говядины в специализированных фермерских магазинах осталась в прежнем диапазоне – от 3200 до 3500 тенге за килограмм.

За килограмм картофеля в маленьких магазинчиках все так же нужно выложить 195 тенге за кило. Морковь подорожала с 210 до 220 тенге за килограмм, лук с 220 до 230 тенге, свекла с 310 до 329. Свежая капуста стала дешевле – всего 320 тенге. В супермаркетах картофель стоит 185 тенге за килограмм, морковь – 153 тенге, лук 210.

Тепличные овощи продолжают держать свою планку: огурцы 910-970 тенге за килограмм, помидоры столько же. Яблоки местных садоводов сейчас стоят в пределах 730 тенге за килограмм.

Авторы: Оксана Скибан, Дарига Турисбекова, Кирилл Александров, Александр Сергеев, Светлана Новак, Таисия Колевид, Владимир Долгушев, Екатерина Гуляева, Светлана Макарова, Кира Мороз, Сергей Павленко, Лариса Штоппель.