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Был барс, а стала реклама: в Алматы закрасили известный мурал

Алматы, мурал, снежный барс, реклама Фото: pixabay
В Алматы мурал со снежным барсом, который был изображен на доме по ул. Жибек жолы, заменили на рекламный. Горожан это возмутило, а власти пояснили, что замена мурала была согласована, сообщает Zakon.kz.

"Тут был котик. А теперь – банальная реклама..." – значится в посте жителя Алматы, заметившего, что вместо красавца барса на стене дома появилась реклама напитка. 

Алматы, мурал, снежный барс, реклама

Фото: Facebook/Роман Панов

Изображение снежного барса на фасаде дома в центре города появилось в 2017 году. Тогда сообщалось, что "очередной подарок алматинцам и гостям города сделали Общественный фонд "Дети Рисуют Мир" и Алмалинский районный акимат Алматы". Однако теперь там красуется яркая реклама, что возмутило жителей города. 

Между тем в Управлении городского планирования и урбанистики, куда мы обратились за комментарием, сообщили, что к ним приходило уведомление о размещении наружной рекламы площадью 70 кв. м на фасаде жилого дома по пр. Абылай хана, д. 59/61.

"Управление не имело законных оснований для отказа в регистрации данной рекламы. Эскиз зарегистрированной рекламы полностью отвечает требованиям законодательства в сфере рекламы", – пояснили в ведомстве.

За этот рекламный мурал его владельцы ежемесячно платят в бюджет города 200 МРП (690 тыс. тенге). 

При этом была ли согласована замена изображения снежного барса на рекламное с собственниками дома и платит ли владелец рекламы КСК (или ОСИ) за использование (аренду) фасада дома, неизвестно. В управлении на этот вопрос не ответили. Но пояснили следующее: 

"В соответствии с п. 7 ст. 11 Закона РК "О рекламе" размещение наружной (визуальной) рекламы осуществляется на основе договора с собственниками объектов наружной (визуальной) рекламы или с лицами, обладающими иными вещными правами на объекты наружной (визуальной) рекламы, если законами или договором не предусмотрено иное. Однако договор между сторонами (КСК и заказчиком) не входит в перечень документов, подаваемых заявителем при регистрации уведомления".

Снежного барса называют символом Алматы. И пару лет назад мурал с его изображением внесли в топ лучших муралов города.

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