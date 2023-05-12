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Родственники подозреваемого в коррупции вышли на митинг в Астане

Родственники подозреваемого в коррупции вышли на митинг в Астане Фото: Zakon.kz
12 мая в Астане состоялся санкционированный митинг из числа родственников и друзей подозреваемого лица по уголовному делу, расследуемому Антикоррупционной службой по Астане, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, собравшиеся лица требовали объективного расследования, заявляя о его невиновности.

Вместе с тем в Антикоре уточнили, что в отношении директора Жетысуского филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК" проводится досудебное расследование.

"Его подозревают в даче взятки в сумме 2500 долларов руководству Национального центра за свое перемещение на аналогичную должность в Алматинскую область. Квалификация действий указанного лица согласована с прокуратурой".Пресс-служба Антикора

31 марта 2023 года с санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Также отмечено, что досудебное расследование продолжается.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

"Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу решением суда", – заключили в пресс-службе.

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Анастасия Московчук
Антикор Антикор Астана
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