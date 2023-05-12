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Как рассчитать размер гарантийного возмещения по депозиту в случае лишения банка лицензии

Как рассчитать размер гарантийного возмещения по депозиту в случае лишения банка лицензии Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В целях обеспечения сохранности сбережений населения и защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг в Казахстане существует гарантия по депозитам, сообщает Zakon.kz.

Законом четко определено, что гарантия распространяется на депозиты физических лиц, включая средства на текущих и карточных счетах, во всех казахстанских банках и филиалах зарубежных банков (за исключением исламских банков и их филиалов).

Это означает, что при наступлении страхового случая (лишение банка лицензии на проведение всех банковских операций) Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) осуществляет выплату гарантийного возмещения в пределах лимитов, установленных законодательством:

  • 20 миллионов тенге по сберегательным депозитам (вкладам) в национальной валюте;
  • 10 миллионов тенге по карточкам, счетам и другим депозитам в национальной валюте;
  • 5 миллионов тенге по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте.

Максимальный (предельный) размер гарантии зависит от вида и валюты депозита.

"Максимальный уровень гарантии предусмотрен по сберегательному вкладу, который вносится на определенный срок. Частичное изъятие средств с такого вклада не предусмотрено, однако можно полностью досрочно снять деньги, уведомив о своем намерении банк за 30 календарных дней, при этом накопленное вознаграждение вкладчик практически полностью теряет", – рассказали в пресс-службе Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

К остальным видам депозитов относятся:

  1. вклады до востребования, которые подлежат возврату полностью или частично по первому требованию вкладчика;
  2. срочные вклады, которые так же, как и сберегательные вклады, вносятся на определенный срок, но по которым предусмотрена возможность более оперативного снятия средств частично либо полностью до истечения установленного срока, но с частичной потерей вознаграждения;
  3. несрочные вклады, которые можно пополнять и снимать в любое время в пределах неснижаемого остатка;
  4. условные вклады, которые вносятся до наступления определенных договором банковского вклада обстоятельств;
  5. а также средства на текущих и карточных счетах.
"Таким образом, условия досрочного изъятия являются важной отличительной особенностью сберегательного вклада – в соответствии с Гражданским кодексом банк обязан выдать сберегательный вклад не ранее 30 календарных дней с момента поступления требования вкладчика. Ввиду строгих требований в части досрочного изъятия сберегательного вклада данный вид фондирования позволяет банкам предлагать клиентам более высокие ставки вознаграждения, а Фондом, в свою очередь, предусмотрен более высокий размер гарантии по сберегательным вкладам", – рассказала начальник Управления анализа автоматизированного учета и выплат КФГД Алуа Нуртолеуова.

При этом в соответствии с международной практикой размер страхового возмещения должен быть ограниченным по сумме и распространяться на подавляющее большинство вкладчиков, вместе с тем оставляя существенную долю депозитов подверженными действию фактора рыночной дисциплины. Так, в Казахстане 99,8% счетов вкладчиков-физических лиц покрыты гарантией в полном объеме, что позволяет обеспечить сохранность сбережений подавляющей доли населения страны.

Вместе с тем для повышения эффективности системы гарантирования депозитов вкладчикам важно не только знать размеры гарантии, установленные законодательством, но и понимать, как рассчитывается размер гарантии по всем своим сбережениям, и, соответственно, из чего будет складываться сумма, выплачиваемая в случае лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций.

В этой связи также необходимо помнить, что, несмотря на установление максимальных (предельных) размеров гарантии в отдельности по видам и валюте депозита, если в банке размещено несколько вкладов, различных по видам и валюте, включая сберегательный вклад, то гарантируется совокупный остаток суммы по всем депозитам, который включает также и накопленное процентное вознаграждение, но не более максимальной суммы гарантийного возмещения, – 20 миллионов тенге, с учетом пределов по каждому виду депозита.

На сайте КФГД в разделе "Депозиты и гарантия" размещен калькулятор, с помощью которого вкладчик может легко рассчитать гарантийное возмещение по своему депозиту:

  • наличия накопленного процентного вознаграждения;
  • вида и валюты депозитов;
  • курса обмена валют;
  • наличия сбережений на всех депозитах в банке, включая деньги на карточке и банковских счетах;
  • наличия задолженностей по кредитам в банке.

С июля 2023 года банки-участники системы гарантирования депозитов на первой странице заявления или иного документа, подписываемого клиентом при открытии счета или депозита, будут указывать вид, валюту депозита и соответствующую ему максимальную (предельную) сумму гарантийного возмещения.

В 2022 году Национальный банк и правительство Казахстана запустили программу по защите тенговых вкладов физических лиц. 

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