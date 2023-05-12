Названы способы начать карьеру заново

Руководитель карьерного центра Светлана Шиманская рассказала, как перезапустить карьеру за короткий срок. По ее словам, прежде всего нужно поставить перед собой четкую цель, сообщает Zakon.kz.

Специалист уточняет: для того, чтобы правильно сформулировать задачи и понять необходимые цели, нужно изучать статьи и искать материалы в интернете об интересных профессиях. Также можно изучить серию роликов и понять, насколько человек предрасположен к получению этих навыков.



"За три месяца нельзя освоить профессию, но можно заложить фундамент для переквалификации или получить базовые знания. Обычно трудозатраты на полноценный переход в новую профессию составляют примерно 400-500 часов. И главное в этом процессе – желание и самодисциплина". Светлана Шиманская

В случае если есть сомнения в выборе, как сказано в публикации "Известий", можно посмотреть ролики со срезами профессий. Базовых знаний о профессии хватит, чтобы определиться с выбором, считает эксперт.

"Следующий шаг – опрос знакомых, которые работают по этой специальности и уже построили карьеру. Необходимо задать конкретные вопросы, чтобы понять, насколько выбранная профессия вам подходит". Светлана Шиманская

Кроме того, специалист рассказала о тенденциях на рынке труда. В ближайшее время рынок труда трансформируется.

"Часть специалистов действительно заменит искусственный интеллект. Но будут необходимы смежные профессионалы, в том числе те, кто будет следить за качеством выполнения задач системой. Скоро все станут начинающими разработчиками. Начинайте учить программирование сейчас, потому что в будущем базовые знания будут нужны так же, как и иностранные языки", – заключила эксперт.

Ранее специалист рассказал, как отличить обычную забывчивость от деменции.