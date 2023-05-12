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Названы способы начать карьеру заново

Названы способы начать карьеру заново Фото: pixabay
Руководитель карьерного центра Светлана Шиманская рассказала, как перезапустить карьеру за короткий срок. По ее словам, прежде всего нужно поставить перед собой четкую цель, сообщает Zakon.kz.

Специалист уточняет: для того, чтобы правильно сформулировать задачи и понять необходимые цели, нужно изучать статьи и искать материалы в интернете об интересных профессиях. Также можно изучить серию роликов и понять, насколько человек предрасположен к получению этих навыков.

"За три месяца нельзя освоить профессию, но можно заложить фундамент для переквалификации или получить базовые знания. Обычно трудозатраты на полноценный переход в новую профессию составляют примерно 400-500 часов. И главное в этом процессе – желание и самодисциплина".Светлана Шиманская

В случае если есть сомнения в выборе, как сказано в публикации "Известий", можно посмотреть ролики со срезами профессий. Базовых знаний о профессии хватит, чтобы определиться с выбором, считает эксперт.

"Следующий шаг – опрос знакомых, которые работают по этой специальности и уже построили карьеру. Необходимо задать конкретные вопросы, чтобы понять, насколько выбранная профессия вам подходит".Светлана Шиманская

Кроме того, специалист рассказала о тенденциях на рынке труда. В ближайшее время рынок труда трансформируется.

"Часть специалистов действительно заменит искусственный интеллект. Но будут необходимы смежные профессионалы, в том числе те, кто будет следить за качеством выполнения задач системой. Скоро все станут начинающими разработчиками. Начинайте учить программирование сейчас, потому что в будущем базовые знания будут нужны так же, как и иностранные языки", – заключила эксперт.

Ранее специалист рассказал, как отличить обычную забывчивость от деменции.

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