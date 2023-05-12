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Интервью с Токаевым покажут в эфире китайского телеканала

интервью Фото: akorda.kz
12 мая в эфире китайского телеканала CCTV покажут интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

интервью

Фото: akorda.kz

В преддверии госвизита в КНР президент ответит на вопросы программы Leaders Talk, которые касаются перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем. А также истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики.

президент

Фото: akorda.kz

Программа Leaders Talk специализируется на освещении международной проблематики. Ранее эксклюзивные интервью программе давали более 20 глав государств и руководителей мировых организаций.

14 сентября 2022 года статью президента Казахстана опубликовал американский журнал The National Interest. 

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