Интервью с Токаевым покажут в эфире китайского телеканала

12 мая в эфире китайского телеканала CCTV покажут интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.





Фото: akorda.kz

В преддверии госвизита в КНР президент ответит на вопросы программы Leaders Talk, которые касаются перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем. А также истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики.

Фото: akorda.kz

Программа Leaders Talk специализируется на освещении международной проблематики. Ранее эксклюзивные интервью программе давали более 20 глав государств и руководителей мировых организаций.

14 сентября 2022 года статью президента Казахстана опубликовал американский журнал The National Interest.

