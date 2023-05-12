Санжар Ташкенбай и Махмуд Сабырхан стали финалистами ЧМ-2023 по боксу

На ринге Ташкента стартовали поединки стадии полуфинала мирового первенства по боксу, где заявлены пять боксеров из Казахстана. К этому моменту двое из этого списка, Санжар Ташкенбай и Махмуд Сабырхан, завоевали путевки в финал ЧМ-2023, сообщает Zakon.kz.

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Первым на узбекский ринг в дневной сессии поднялся Санжар Ташкенбай (48 кг), которому в соперники достался россиянин Эдмонд Худоян. Казахстанский боксер с первых минут поединка начал диктовать свою тактику, в результате чего добился уверенной победы по итогам трех раундов – 5:0.





Тем самым Ташкенбай получил место в финале ЧМ-2023, где попытается впервые в карьере заработать "золото" нынешних состязаний. В матче за титул казахстанец сразится с представителем Грузии – Сахилом Алахвердови, бронзовым призером ЧМ-2021 и чемпионом Европы-2022.





Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Сразу после Санжара получил шанс выйти в финал мирового первенства Махмуд Сабырхан, который представлял весовую категорию 54 кг. Наш боксер встречался с кубинцем Йосвани Вейтия и по решению судей был признан победителем данного поединка – 5:0.

Помимо Ташкенбая и Сабырхана, чуть позже появится возможность пробиться в решающую стадию чемпионата мира еще у трех казахстанцев. Дулат Бекбауов (67 кг) померится силами с Лашой Гурули (Грузия), Асланбек Шымбергенов (71 кг) встретится с Девом Нишантом (Индия), Нурбек Оралбай (80 кг) оспорит путевку в финал с Имамом Хатаевым из России.

Финал ЧМ-2023 по боксу пройдет 14 мая.