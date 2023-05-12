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Казахстан занял седьмое место в мире по количеству кибератак

Казахстан занял седьмое место в мире по количеству кибератак Фото: pixabay
По информации "Лаборатории Касперского", Казахстан занял седьмое место в мире по количеству кибератак, которым подвергались как крупные организации, так и домашние пользователи, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают  рост числа фишинговых атак в Казахстане на 12%, если сравнивать первый квартал 2022 года с аналогичным периодом 2023 года. При этом количество фишинговых атак в корпоративном секторе выросло на 120%.

В первом квартале 2023 года в стране количество организаций, столкнувшихся с программами-вымогателями, в основном снизилось по сравнению с четвертым кварталом 2022 года – на 17%, если рассматривать атаки на бизнес.

"Несмотря на снижение числа атак программ-вымогателей, они не становятся менее опасными, а наоборот, все более изощренными и целевыми. За последние годы группы, занимающиеся распространением этого вида ПО, прошли путь от разрозненных групп до полноценной индустрии. Они продолжают развиваться, используя такие приемы, как разработка кроссплатформенного вымогательского ПО, встраивание возможностей самораспространения и даже применение уязвимостей нулевого дня, которые ранее были доступны только злоумышленникам, реализующим APT-атаки. Это объясняет, почему этот вид ПО остается одной из самых серьезных угроз для бизнеса, несмотря на снижение количества обнаружений, – рассказал эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов.

Про его словам, в тех регионах, которые прилагают больше усилий для обеспечения надлежащих мер защиты на государственном и корпоративном уровнях, снижение более значительное. Для стран с более низким уровнем киберготовности программы-вымогатели остаются критической угрозой".

Spyware атакует бизнес

Число атак на бизнес с использованием шпионских программ, которые могут следить за действиями пользователя, собирать статистику его поведения в сети, перехватывать персональные данные и не только, выросло в Казахстане почти на 20%, если сравнивать первый квартал 2022 года с аналогичным периодом 2023 года.


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Быстрый рост банковских троянцев

Эксперты компании также отметили стремительный рост числа троянских банковских атак в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В Казахстане число атакованных пользователей выросло на 92%.

Основными факторами роста киберпреступности, как ожидают эксперты, будут вредоносное ПО и целенаправленные устойчивые угрозы (APT).

Ранее хакеры требовали биткоины от государственного ведомства в Казахстане.

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