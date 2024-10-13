Сборная Казахстана по грэпплингу заняла первое место на чемпионате мира в Астане
Фото: Instagram/qazgrappling
Сборная Казахстана по грэпплингу заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира в разделе ги, который 13 октязавершился в Астане, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские спортсмены завоевали 13 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и пять бронзовых наград.
В тройку лучших также вошли команды Польши и США.
Медалисты сборной Казахстана:
Мужчины:
58 кг
- Алихан Алшынбай – золотая медаль;
- Нурбек Сатыбалды – бронзовая медаль.
62 кг
- Самат Айтпанбет – золотая медаль;
- Нурбек Мырзалинов – серебряная медаль.
66 кг
- Даулет Жумадуллаев – бронзовая медаль.
71 кг
- Сарсен Жетибаев – золотая медаль.
77 кг
- Адлан Мадаев – серебряная медаль;
- Дмитрий Михайлиди – бронзовая медаль.
92 кг
- Руслан Исраилов – золотая медаль;
- Рамазан Кусаинов – бронзовая медаль.
100 кг
- Рамазан Абдрахимов – серебряная медаль.
130 кг
- Саулет Абусалихов – серебреная медаль.
Женщины:
64 кг
- Фариза Кулынтай – бронзовая медаль.
Чемпионат мира по грэпплингу прошел в столице Казахстана с участием сильнейших спортсменов со всего мира.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 октября посетил финальные матчи Чемпионата Азии по настольному теннису.
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