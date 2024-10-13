Сборная Казахстана по грэпплингу заняла первое место на чемпионате мира в Астане

Фото: Instagram/qazgrappling

Сборная Казахстана по грэпплингу заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира в разделе ги, который 13 октязавершился в Астане, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские спортсмены завоевали 13 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и пять бронзовых наград. В тройку лучших также вошли команды Польши и США. Медалисты сборной Казахстана: Мужчины: 58 кг Алихан Алшынбай – золотая медаль;

Нурбек Сатыбалды – бронзовая медаль. 62 кг Самат Айтпанбет – золотая медаль;

Нурбек Мырзалинов – серебряная медаль. 66 кг Даулет Жумадуллаев – бронзовая медаль. 71 кг Сарсен Жетибаев – золотая медаль. 77 кг Адлан Мадаев – серебряная медаль;

Дмитрий Михайлиди – бронзовая медаль. 92 кг Руслан Исраилов – золотая медаль;

Рамазан Кусаинов – бронзовая медаль. 100 кг Рамазан Абдрахимов – серебряная медаль. 130 кг Саулет Абусалихов – серебреная медаль. Женщины: 64 кг Фариза Кулынтай – бронзовая медаль. Чемпионат мира по грэпплингу прошел в столице Казахстана с участием сильнейших спортсменов со всего мира. Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 октября посетил финальные матчи Чемпионата Азии по настольному теннису. Читайте также Казахстан проиграл Словении в матче Лиги наций УЕФА Роналду первым в мире достиг отметки 100 побед за сборную Фигуристка Самоделкина покинула Казахстан

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