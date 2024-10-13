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Сборная Казахстана по грэпплингу заняла первое место на чемпионате мира в Астане

Сборная Казахстана по грэпплингу заняла первое место на чемпионате мира в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 00:15 Фото: Instagram/qazgrappling
Сборная Казахстана по грэпплингу заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира в разделе ги, который 13 октязавершился в Астане, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские спортсмены завоевали 13 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и пять бронзовых наград.

В тройку лучших также вошли команды Польши и США.

Медалисты сборной Казахстана:

Мужчины:

58 кг

  • Алихан Алшынбай – золотая медаль;
  • Нурбек Сатыбалды – бронзовая медаль.

62 кг

  • Самат Айтпанбет – золотая медаль;
  • Нурбек Мырзалинов – серебряная медаль.

66 кг

  • Даулет Жумадуллаев – бронзовая медаль.

71 кг

  • Сарсен Жетибаев – золотая медаль.

77 кг

  • Адлан Мадаев – серебряная медаль;
  • Дмитрий Михайлиди – бронзовая медаль.

92 кг

  • Руслан Исраилов – золотая медаль;
  • Рамазан Кусаинов – бронзовая медаль.

100 кг

  • Рамазан Абдрахимов – серебряная медаль.

130 кг

  • Саулет Абусалихов – серебреная медаль.

Женщины:

64 кг

  • Фариза Кулынтай – бронзовая медаль.

Чемпионат мира по грэпплингу прошел в столице Казахстана с участием сильнейших спортсменов со всего мира.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 октября посетил финальные матчи Чемпионата Азии по настольному теннису. 

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