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Третий казахстанский боксер выступит в финале ЧМ-2023

Бокс ЧМ-2023 Ташкент Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Удачно завершились все три полуфинальных поединка с участием казахстанских боксеров в дневной сессии мирового первенства на ринге Ташкента. После побед Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана к ним присоединился и Дулат Бекбауов, который сразится в финале ЧМ-2023, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале в весовой категории до 67 кг Дулат Бекбауов встретился с грузином Лаша Гурили. Интересный бой завершился успехом казахстанского боксера, которому судьи отдали свое единогласное решение – 5:0.

В поединке за титул чемпиона мира-2023 14 мая Бекбауов померится силами с хозяином ринга – Асадхужа Муйдинхужаевым из Узбекистана.

Помимо Дулата, чуть ранее путевки в финал мирового первенства заработали Санжар Ташкенбай (до 48 кг) и Махмуд Сабырхан (до 54 кг).

12 мая в вечерней сессии ЧМ-2023 еще в двух полуфиналах выступят Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг).

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Куандык Шынасилов
Узбекистан
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