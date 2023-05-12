Третий казахстанский боксер выступит в финале ЧМ-2023
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В полуфинале в весовой категории до 67 кг Дулат Бекбауов встретился с грузином Лаша Гурили. Интересный бой завершился успехом казахстанского боксера, которому судьи отдали свое единогласное решение – 5:0.
В поединке за титул чемпиона мира-2023 14 мая Бекбауов померится силами с хозяином ринга – Асадхужа Муйдинхужаевым из Узбекистана.
Помимо Дулата, чуть ранее путевки в финал мирового первенства заработали Санжар Ташкенбай (до 48 кг) и Махмуд Сабырхан (до 54 кг).
12 мая в вечерней сессии ЧМ-2023 еще в двух полуфиналах выступят Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг).