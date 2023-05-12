132 новых рабочих места создано в одном из районов Акмолинской области

В 2022 году 132 жителя Жаксынского района трудоустроились благодаря национальному проекту по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, передает Zakon.kz.

Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила аким Жаксынского района Алмагуль Кадыралина.

"Благодаря активным мерам занятости и государственным грантам в районе все больше людей получают работу и стабильный заработок. В текущем году 54 человека трудоустроились на объекты предпринимательства, из них 8 получили гранты. В прошлом году благодаря поддержке государства два человека с инвалидностью открыли свое дело. К примеру, в поселке Запорожье открыли мини- птицефабрику, где разводят бролейров. Также в этом селе запущен цех по изготовлению пиломатериалов. В поселке Кийма презентован швейный цех, в селе Жаксы распахнула двери новая школа английского языка для детей", – сообщила Алмагуль Кадыралина.

В ходе выступления руководитель района поделилась информацией о социально-экономическом развитии Жаксынского района за текущий год, она отметила постоянный рост в сфере сельского хозяйства. Объем производства составил 2,5 млрд тенге. В районе запланирован яровой сев на площади 492,5 тыс. га. В рамках подготовки к мероприятию аграриями обеспечена стопроцентная готовность техники, проведено снегозадержание на площади 50 тыс. га, под урожай засыпано 55,8 тыс. тонн семян. Сообщается, что государство со своей стороны оказывает услуги кредитования работ, субсидирования приобретения техники, приобретения топлива по удешевленным ценам.





"За счет средств из областного бюджета в текущем году предусмотрена реализация 21 проекта по среднему ремонту дорог в сельских населенных пунктах на общую сумму 702 млн тенге, будет отремонтировано порядка 36 км. Продолжается реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Алматы –Екатеринбург, участок Жаксы – Чистополье", – уведомила Алмагуль Кадралина.

Также, стало известно, что в рамках программы на 2023 год выделены средства на реализацию 7 проектов по строительству и ремонту социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сумму 584,8 млн тенге. Это средний ремонт дороги в селе Жана-Кийма, капитальный ремонт здания сельского Дома культуры в селе Запорожье, строительство уличного освещения в селах Белагаш, Запорожье, Лозовое и Новокиенка, продолжение строительства ФОКа в селе Жаксы. Необходимо отметить, что в текущем году в рамках социальной ответственности бизнеса построен и открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Белагаш.



Уличное освещение населенных пунктов на особом контроле.

На строительство уличного освещения в селах Жаксы, Кировское, Киевское, Кайракты выделены средства из областного бюджета. За счет районного бюджета выделены средства и на разработку ПСД в селах Новокиенка, Подгорное, Терсакан, Алгабас.

В целом в районе наблюдается положительная динамика в социальных сферах и ЖКХ. Отметим, что централизованным водоснабжением охвачено 19 населенных пунктов, что составляет 97,5% от числа населения, поэтапно проводятся мероприятия по установке комплексных блок-модулей по очистке воды.