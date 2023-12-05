В одном из районов Акмолинской области создано более 800 новых рабочих мест
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В Аршалынском районе ведется комплексная работа, направленная на занятость, трудоустройство и социальное обеспечение населения. О том, какую работу с начала уходящего года провели местными исполнительные органы рассказали в районном акимате.
По словам акима Аршалынского района Мурата Балпана в текущем году план по созданию новых рабочих мест составляет 1884 человека, фактическое исполнение плановых цифр за восемь месяцев составляет – 809 мест.
"Активные меры по созданию новых рабочих мест позволили обеспечить показатель общей безработицы. К тому же, в рамках реализации национального проекта "Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы" активными мерами охвачено 103 человека", – отметил Мурат Балпан.
Сообщается, что по району адресная социальная помощь выплачена 247 получателям на общую сумму 15,4 млн. тенге, в том числе государственным социальным пакетом обеспечены 97 детей. К тому же, по решению местных исполнительных органов оказана помощь отдельным категориям нуждающихся граждан на общую сумму 28,9 млн. тенге. Не остается в стороне и сфера жилищно – коммунального хозяйства, по словам спикера, на укрепление материально-технической базы, ремонт и подготовку к отопительному сезону объектов образования выделено из вышестоящего бюджета более 1 млрд. тенге.
Ведется комплексный подход направленный на улучшение благосостояние жителей Аршалынсокго района, силами местных уполномоченных органов приобретены кабинеты химии, биологии и кабинет STEM для четырех школ и 26 комплектов классной мебели для семи школ района.
Сфера здравоохранения на особом контроле акимата, как сообщил глава района, в регионе ремонтируются объекты здравоохранения.
"На сегодняшний день оснащенность медицинским оборудованием по району составляет 83,3% при среднеобластном 80,8%. На капитальный ремонт поликлиники из областного бюджета выделено 330 млн. тенге. Так же, в текущем году выделены 40 млн. тенге на приобретение блочно-модульной котельной для Булаксайского сельского клуба".Мурат Балпан
Помимо основных сфер жизнедеятельности, большой упор делается на создания условия для укрепления здорового образа жизни жителей района и организации качественного досуга для них.
"Выделены средства на проведение текущего ремонта Ольгинского и Булаксайского сельских клубов на общую сумму 23,7 млн. тенге. В текущем году начато строительство Досугового центра на 125 мест в поселке Жибек жолы и строительство Дома культуры на 300 мест в селе Аршалы. Детский досуг является важной составляющей качества жизни подрастающего поколения, в районе за счет спонсорских средств установлены четыре детские площадки на станции Сараба, селах Булаксай, Анар и Жибек жолы. Также, построено три спортивных площадок в поселках Сараба, Булаксай и Жибек жолы", – проинформировали в акимате Аршалынского района.
В ведомстве сообщили, что по итогам текущего года, объем промышленного производства в регионе составил 53,5 млрд. тенге, объем инвестиций в основной капитал составил 122 млрд. тенге. Развитие предпринимательства положительно влияет на бюджет региона и области, поступление налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет составили 8,9 млрд.тенге. Не остается в стороне сельское хозяйство, аграриями выпущено продукции на 25 млрд. тенге.
Уборочная компания была завершена успешно, убрано 195 тыс.га. зерновых при средней урожайности 5,3 ц/га. Для решения проблем с качеством автомобильных дорог в текущем году было выделено порядка 12 млрд. тенге, работы по ремонту и строительству дорог в регионе продолжаются.
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