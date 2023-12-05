В одном из районов Акмолинской области создано более 800 новых рабочих мест

Сообщается, что по району адресная социальная помощь выплачена 247 получателям на общую сумму 15,4 млн. тенге, в том числе государственным социальным пакетом обеспечены 97 детей. К тому же, по решению местных исполнительных органов оказана помощь отдельным категориям нуждающихся граждан на общую сумму 28,9 млн. тенге. Не остается в стороне и сфера жилищно – коммунального хозяйства, по словам спикера, на укрепление материально-технической базы, ремонт и подготовку к отопительному сезону объектов образования выделено из вышестоящего бюджета более 1 млрд. тенге.





Ведется комплексный подход направленный на улучшение благосостояние жителей Аршалынсокго района, силами местных уполномоченных органов приобретены кабинеты химии, биологии и кабинет STEM для четырех школ и 26 комплектов классной мебели для семи школ района.





Сфера здравоохранения на особом контроле акимата, как сообщил глава района, в регионе ремонтируются объекты здравоохранения.