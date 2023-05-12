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Дольф Лундгрен впервые рассказал о борьбе с раком

Впервые рассказал о борьбе с раком Фото: Instagram/dolphlundgren
Американский актер и звезда культовых боевиков Дольф Лундгрен впервые поделился с поклонниками подробностями борьбы со страшной болезнью, сообщает Zakon.kz.

В интервью журналисту Грэму Бенсингеру он признался, что восемь лет борется с онкологией. В 2015 году у него нашли опухоль в области почки. Актер сразу начал лечение, однако ситуация ухудшалась год от года.

"Я использовал стероиды в 80-х и 90-х… Не знаю наверняка, вызывают ли они рак, но подозреваю, что это повлияло на мой диагноз", – прокомментировал Дольф Лундгрен.

В течение пяти лет врачи в Лос-Анджелесе постоянно отслеживали ситуацию, которая была достаточно ровной все это время, но далее ситуация начала стремительно ухудшаться. В итоге актеру сделали операцию по удалению шести небольших опухолей. Седьмую, самую большую, нашли в печени. Ее удалить не вышло, поскольку новообразование успело вырасти и достигло размера небольшого лимона.

На тот момент Лундгрен продолжал сниматься, но специалисты посоветовали ему оставить это и больше времени проводить с семьей. Врачи давали актеру еще два, от силы три года, хотя, как говорит сам Дольф, по их тону он понял, что, похоже, в реальности срок значительно меньше – счет пошел на месяцы.

Тем не менее артист не теряет надежды – врачи в Лондоне заявили, что его рак почки мутирует скорее как рак легких. Медики изменили стратегию лечения Дольфа и назначили ему курс химиотерапии.

"Если бы я пошел на другое лечение, у меня было бы в запасе около трех-четырех месяцев", – отметил Лундгрен, добавив, что новое лечение позволило сократить объем его опухолей примерно на 20-30% за три месяца.

В скором времени Лундгрена можно будет увидеть в "Аквамене 2", который выйдет на экраны 20 декабря, а также в четвертой части "Неудержимых", релиз которой запланирован на 22 сентября.

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