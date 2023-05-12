Капитан сборной Казахстана по боксу вышел в финал ЧМ-2023

Асланбек Шымбергенов стал четвертым боксером, который представит Казахстан в финале ЧМ по боксу-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

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Его соперником в весе до 71 килограмма был Нишант Дев из Индии. По итогам непростого поединка, продлившегося все три раунда, Шымбергенов одержал победу по очкам и вышел в финал соревнований.

Таким образом, Асланбек Шымбергенов вышел в финал мирового первенства и поборется за "золото".

Ранее в финал мирового первенства в Ташкенте вышли Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг) и Дулат Бекбауов в весовой категории до 67 килограммов.