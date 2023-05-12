Ситуация в Украине: Киев хочет завершить конфликт до зимы, страны ЕС ужесточат энергетические санкции

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что руководители России "своей смертью не закончат", спецпредставитель Китая с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для решения украинского кризиса, сообщает Zakon.kz.

Заявления об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны РФ.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев хочет завершить военный конфликт до зимы.

США изучают возможность ограниченного ослабления санкций против РФ в рамках обмена заключенными, передает CNN.

Все страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России, сообщает Politico. В рамках 11-го пакета санкций судам, тайно перевозящим российскую нефть, запретят заходить в порты ЕС.

Российская сторона пока ничего не сообщает о возможности продления зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, Песков заявил, что Россия будет защищать свои активы за рубежом.

Также Песков: Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что руководители России "своей смертью не закончат".

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова Зеленского, ответив, "неизвестно, кто и как умрет". При этом, добавил Медведев, у украинского лидера есть шанс совершить "трусливое самоубийство".

Президент Италии примет в субботу президента Украины Владимира Зеленского, пишет агентство АНСА.

Правительство РФ не поддержало поправки об освобождении от мобилизации не служивших в армии.

ЕС желает работать вместе с КНР для стабилизации ситуации вокруг Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Спецпредставитель Китая с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для решения украинского кризиса, сделали заявление в МИД КНР.

Президент Литвы заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет подниматься вопрос о возможном членстве Украины в альянсе.

Правительство Бельгии выделит Украине 92 млн евро за счет замороженных российских активов.

ЕС предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу. Исключения сохранятся для Венгрии, Чехии и Словакии, пишет Bloomberg.

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Крайне враждебным шагом назвали в МИД России решение Великобритании передать Украине ракеты большой дальности Storm Shadow ("Тень шторма"). В Москве заявили, что оставляют за собой право на любые меры по нейтрализации угрозы.

США не принимали решения приступить к передаче Украине ракет большей дальности, невзирая на решение Лондона поставить Киеву ракеты Storm Shadow, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Читайте также Папу Римского рассердила женщина, попросившая благословить ее собаку Самая старая собака в мире отметила 31-й день рождения Тысячи мигрантов штурмовали границу США после изменения одного закона

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