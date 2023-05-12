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Ситуация в Украине: Киев хочет завершить конфликт до зимы, страны ЕС ужесточат энергетические санкции

Ситуация в Украине 12 мая Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что руководители России "своей смертью не закончат", спецпредставитель Китая с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для решения украинского кризиса, сообщает Zakon.kz.
  • Заявления об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны РФ.
  • Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев хочет завершить военный конфликт до зимы.
  • США изучают возможность ограниченного ослабления санкций против РФ в рамках обмена заключенными, передает CNN.
  • Все страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России, сообщает Politico. В рамках 11-го пакета санкций судам, тайно перевозящим российскую нефть, запретят заходить в порты ЕС.
  • Российская сторона пока ничего не сообщает о возможности продления зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Кроме того, Песков заявил, что Россия будет защищать свои активы за рубежом.
  • Также Песков: Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что руководители России "своей смертью не закончат".
  • Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова Зеленского, ответив, "неизвестно, кто и как умрет". При этом, добавил Медведев, у украинского лидера есть шанс совершить "трусливое самоубийство".
  • Президент Италии примет в субботу президента Украины Владимира Зеленского, пишет агентство АНСА.
  • Правительство РФ не поддержало поправки об освобождении от мобилизации не служивших в армии.
  • ЕС желает работать вместе с КНР для стабилизации ситуации вокруг Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
  • Спецпредставитель Китая с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для решения украинского кризиса, сделали заявление в МИД КНР.
  • Президент Литвы заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет подниматься вопрос о возможном членстве Украины в альянсе.
  • Правительство Бельгии выделит Украине 92 млн евро за счет замороженных российских активов.
  • ЕС предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу. Исключения сохранятся для Венгрии, Чехии и Словакии, пишет Bloomberg.
  • Евросоюз оценивает потери ВСУ в 15 тысяч, США – в 17,5 тысячи, пишет издание Euractiv со ссылкой на официальные украинские источники. Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что потери украинских войск составляют 300 тысяч военнослужащих.
  • Крайне враждебным шагом назвали в МИД России решение Великобритании передать Украине ракеты большой дальности Storm Shadow ("Тень шторма"). В Москве заявили, что оставляют за собой право на любые меры по нейтрализации угрозы.
  • США не принимали решения приступить к передаче Украине ракет большей дальности, невзирая на решение Лондона поставить Киеву ракеты Storm Shadow, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Россия Ситуация в Украине Жозеп Боррель Европейский Союз Зеленский Владимир Песков Дмитрий Бельгия Великобритания Италия Китай США
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