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Огнеборца в Караганде наградили медалью "Ерлігі үшін"

Огнеборца в Караганде наградили медалью "Ерлігі үшін" Фото: пресс-служба МО РК
На плацу воинской части 31775 Карагандинского гарнизона состоялись торжественные проводы военнослужащих срочной службы, призванных в ряды Вооруженных сил весной прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Более сорока солдат срочной службы возвращаются домой в Алматинскую и Восточно-Казахстанскую области здоровыми, окрепшими, возмужавшими.

Поздравить их с этим важным событием пришли депутат Сената Парламента Сергей Ершов, ветеран Великой Отечественной войны Николай Рассказимов, председатель совета ветеранов района Алихана Бокейханова полковник в отставке Марат Аймагамбетов.

Двенадцать месяцев солдаты срочной службы обучались военному делу, изучали вверенное оружие, на практике оттачивали навыки боевой подготовки.

Прощание с Боевым знаменем, завершающий марш с песней по плацу и добрые пожелания наставников навсегда останутся в их памяти.


Огнеборца в Караганде наградили медалью

Фото: пресс-служба МО РК


За отличные показатели в боевой подготовке и примерную воинскую дисциплину отличившиеся за время службы солдаты были награждены грамотами, поощрены памятными подарками и благодарственными письмами родителям. 

"За год службы вы набрались опыта, стали настоящими воинами, достойными продолжателями традиций старшего поколения. Своим ратным трудом вы доказали верность Отечеству. Уверен, что армейская закалка будет вам помогать в решении любых жизненных задач, – напутствовал солдат командующий войсками регионального командования "Астана" генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Честь принять участие в символической церемонии прощания с Боевым знаменем части выпала рядовому Александру Флейтлингу, который в сентябре 2022 года за самоотверженность и мужество, проявленные в ходе тушения лесных пожаров в Костанайской области, был удостоен государственной награды – медали "Ерлігі үшін". Следует отметить, что в дальнейшем он намерен продолжить служить Отечеству, заключив контракт.


Огнеборца в Караганде наградили медалью

Фото: пресс-служба МО РК


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