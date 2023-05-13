Крупнейшая в мире криптобиржа покидает Канаду

Binance заявляет, что уходит с канадского рынка. Причиной ухода послужило ограничение инвесторов и ужесточение правил для платформ, торгующих криптоактивами, сообщает Zakon.kz.

Биржа объявила об уходе с рынка Канады в своем Twitter.

Ранее Канада установила новые правила для криптовалютных компаний. До 24 марта они должны были взять на себя новые обязательства касательно повторного залога, маржинальной торговли и некоторых сделок с собственными токенами или стейблкоинами. В этих условиях в Binance решили, что продолжать работать в Канаде нецелесообразно. Руководство биржи также надеется, что регуляторы Канады изменят правила, и Binance сможет вернуться.

Не так давно сообщалось, что Binance временно приостановила вывод биткоина второй раз менее чем за 12 часов, сославшись на перегруженность сети токена.