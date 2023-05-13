Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Важнейший матч для сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Казахстан, Норвегия Фото: Olimpbet
13 мая наши хоккеисты проведут на чемпионате мира стартовую встречу с командой Норвегии. Аналитики Olimpbet дали расклады на эту игру.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Группа В. Норвегия – Казахстан. 13 мая, 19:20 (время Астаны)

В самом начале планетарного первенства нашей национальной команде предстоит провести один из важнейших матчей турнира – против прямого конкурента в борьбе за выживание в высшем дивизионе, сборной Норвегии. Победивший в этой встрече если не гарантирует себе прописку в элите на будущий сезон, то уж точно максимально приблизится к решению этой задачи.

Казахстанцы подходят к ЧМ-2023 в не самом лучшем состоянии. Сказывается череда отказов от участия в турнире натурализованных хоккеистов и смена тренерского штаба незадолго до поездки в Латвию. Самая большая потеря – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА Даррен Диц. Без него нашей обороне придется очень туго.

С Норвегией Казахстан дважды встречался на чемпионатах мира – в 2016-м и 2021-м годах, и оба раза проиграл (2:4 и 1:3). К слову, поражение двухлетней давности помешало команде, тогда возглавляемой Юрием Михайлисом, добиться исторического достижения – выйти в плей-офф.

Сумеют ли казахстанцы взять реванш у скандинавов? Эксперты Olimpbet не особо верят в положительный для нашей сборной исход, считая "викингов" фаворитами предстоящего матча в Риге: П1 – 2.02, Х – 4.09, П2 – 3.07. При этом аналитики ожидают достаточного результативного хоккея: Тот (4.5) М – 2.1, Б – 1.71.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Линии на все интересные спортивные события ищите в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Читайте также

Футбольная суббота в АПЛ и Бундеслиге по версии Olimpbet

Olimpbet-Чемпионат Казахстана: битва аутсайдеров и повторение кубковых противостояний

Айсулу Омарова
Казахстан Норвегия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Сильный ветер и грозы: синоптики о погоде на неделю в Алматы
Сильный ветер и грозы: синоптики о погоде на неделю в Алматы
В Астане снимают вывески и рекламные баннера, создающие хаос
В Астане снимают вывески и рекламные баннеры, создающие хаос
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления