Какие признаки указывают на повышенное артериальное давление
Головные боли: это один из наиболее распространенных симптомов. Часто головные боли возникают утром или после физической нагрузки, могут иметь пульсирующий характер и локализоваться в затылочной области.
Головокружение и чувство неустойчивости: повышенное давление может привести к изменению кровотока в головном мозге, что может вызвать головокружение и неустойчивость.
Чувство пульсации в голове: человек может ощущать пульсацию в голове, которая может быть синхронна с сердечными сокращениями.
Раздражительность, тревога и нервозность: повышенное давление может вызывать у человека изменение его психоэмоционального состояния, такие как раздражительность, тревога и нервозность.
Ощущение жара или покалывания в груди: человек может испытывать ощущение жара или покалывания в груди, что связано с нарушением кровообращения в грудной клетке.
Боли в груди и сердцебиение: повышенное давление может привести к увеличению нагрузки на сердце, что может проявляться болями в груди и сердцебиением.
Отеки в ногах, руках или лице: давление может привести к нарушению кровообращения, что может проявляться отеками в ногах, руках или лице.
Затрудненное дыхание: в этом случае человек может испытывать затруднение дыхания, связанное с нарушением кровообращения в легких.
Усталость, слабость и сниженная работоспособность: повышенное давление может вызвать общее недомогание, усталость, слабость и снижение работоспособности.
Изменение зрения, например, двоение в глазах: в этом случае человек испытывает изменение зрения, такое как двоение в глазах, которое связано с нарушением кровообращения в сетчатке глаза.
Шумы в ушах: оно также может вызвать появление шумов в ушах, таких как шипение, свист или гул, что связано с изменением кровотока в ушной перепонке и внутреннем ухе.
Нечеткость речи: при повышенном давлении человек может испытывать нарушения речи, такие как нечеткость и затруднение произношения слов, что связано с нарушением кровообращения в мозге.
Потеря сознания: в редких случаях повышенное давление может вызвать потерю сознания, что связано с нарушением кровотока в мозге.
Важно отметить, что некоторые из перечисленных симптомов могут быть вызваны не только повышенным артериальным давлением, но и другими заболеваниями. Поэтому в случае возникновения таких симптомов необходимо обратиться к врачу для профессиональной консультации и диагностики.