Какие признаки указывают на повышенное артериальное давление

Признаки повышенного давления могут проявляться по-разному и быть незаметными в течение длительного времени. Какие именно симптомы указывают на то, что у вас проблемы с кровообращением, читайте на сайте Zakon.kz.

Головные боли: это один из наиболее распространенных симптомов. Часто головные боли возникают утром или после физической нагрузки, могут иметь пульсирующий характер и локализоваться в затылочной области.

Головокружение и чувство неустойчивости: повышенное давление может привести к изменению кровотока в головном мозге, что может вызвать головокружение и неустойчивость.

Чувство пульсации в голове: человек может ощущать пульсацию в голове, которая может быть синхронна с сердечными сокращениями.

Раздражительность, тревога и нервозность: повышенное давление может вызывать у человека изменение его психоэмоционального состояния, такие как раздражительность, тревога и нервозность.

Ощущение жара или покалывания в груди: человек может испытывать ощущение жара или покалывания в груди, что связано с нарушением кровообращения в грудной клетке.

Боли в груди и сердцебиение: повышенное давление может привести к увеличению нагрузки на сердце, что может проявляться болями в груди и сердцебиением.

Отеки в ногах, руках или лице: давление может привести к нарушению кровообращения, что может проявляться отеками в ногах, руках или лице.

Затрудненное дыхание: в этом случае человек может испытывать затруднение дыхания, связанное с нарушением кровообращения в легких.

Усталость, слабость и сниженная работоспособность: повышенное давление может вызвать общее недомогание, усталость, слабость и снижение работоспособности.

Изменение зрения, например, двоение в глазах: в этом случае человек испытывает изменение зрения, такое как двоение в глазах, которое связано с нарушением кровообращения в сетчатке глаза.

Шумы в ушах: оно также может вызвать появление шумов в ушах, таких как шипение, свист или гул, что связано с изменением кровотока в ушной перепонке и внутреннем ухе.

Нечеткость речи: при повышенном давлении человек может испытывать нарушения речи, такие как нечеткость и затруднение произношения слов, что связано с нарушением кровообращения в мозге.

Потеря сознания: в редких случаях повышенное давление может вызвать потерю сознания, что связано с нарушением кровотока в мозге.

Важно отметить, что некоторые из перечисленных симптомов могут быть вызваны не только повышенным артериальным давлением, но и другими заболеваниями. Поэтому в случае возникновения таких симптомов необходимо обратиться к врачу для профессиональной консультации и диагностики.