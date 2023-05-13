Казахстанские теннисисты завоевали "бронзу" квалификации юниорского Кубка Дэвиса-2023

На грунтовых кортах Шымкента завершились отборочные матчи Asia/Oceania Final Juniors Davis Cup-2023 (U-16). В поединке за третье место турнира молодые казахстанцы переиграли сборную Таиланда со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Сначала Зангар Нурланулы принес первое победное очко для своей команды, обыграв соперника 7:5, 6:0. По ходу встречи он уступал со счетом 2:5 на старте, но смог переломить ситуацию и вырвать победу. Следующим на корт вышел Амир Омарханов, который за 20 минут разгромил соперника – 6:0, 1:0 и теннисист из Таиланда отказался от продолжения борьбы.





Фото: ktf.kz

Юниорская сборная Казахстана на групповом этапе отбора одержала три победы в трех играх, а в четвертьфинале победила шестикратных чемпионов юниорского Кубка Дэвиса – команду Австралии. Затем в полуфинале наши парни уступили Южной Корее и в итоге завоевали "бронзу", победив в матче за третье место сборную Таиланда.



Осенью в испанском городе Кордоба впервые в истории казахстанского тенниса на финальном этапе юниорских Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг сыграют и юноши, и девушки команды Казахстана до 16 лет.

