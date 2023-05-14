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Кому нельзя пить минеральную воду

советы, врач Фото: pixabay
Гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал о том, что из-за большого количества натрия в составе минеральной воды ее употребление может приводить к отекам, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что натрий является регулятором объема циркулирующей крови и относится к так называемым осмолярным веществам, способным менять концентрацию воды в организме.

"Натрий при попадании в организм обладает способностью буквально "стягивать" на себя всю воду. Поэтому из-за его большого количества появляются отеки. При этом в минеральной воде, в зависимости от производителя, содержится от 50 до 200 миллиграмм ионов натрия на литр и это много. Поэтому людям с отечным синдромом любой этиологии не рекомендуется потребление большого количества минеральной воды, а также соли и хлеба", – рассказал врач "Газете.Ru".

Эксперт уточнил, что употреблять минеральную воду без консультации с врачом противопоказано и людям с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, с заболеваниями почек и циррозом печени. Дело в том, что при таких болезнях у людей уже нарушена система, регулирующая объем крови и внеклеточной жидкости, на что натрий повлияет крайне негативно.

Между тем, утверждает врач, пациентам с тяжелой хронической сердечной недостаточностью и циррозом печени допускается потребление 2 гр. натрия в сутки, а для пациентов с умеренными изменениями или с артериальной гипертензией до 5 гр. натрия в сутки.

"Минеральная вода используется с целью коррекции уровня электролитов, что особенно полезно для людей с клинической картиной дегидратации или обезвоживания. Здоровым гражданам такая вода тоже не навредит, однако злоупотреблять ей, как и любыми другими продуктами, не стоит", – Якушев.

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