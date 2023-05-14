Более 50% составляет уровень износа тепловых сетей по ЗКО

По информации Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области, в настоящее время критического состояния достигло состояние теплоэлектроцентрали г. Уральска, общий износ которой составляет 88%, 11 зданий находятся в аварийном состоянии.

В целом, общий износ тепловых сетей АО "Жайыкжылуқуат" составляет 50,4%.

В целях улучшения состояния сетей и качества оказываемых регулируемых услуг внесены изменения и дополнения в законодательство РК в рамках реализации поручения главы государства по улучшению инвестиционной привлекательности сектора коммунальных услуг. Монопольные рынки переходят на новую тарифную политику "Тариф в обмен на инвестиции", которая предусматривает снижение уровня износа инженерной инфраструктуры за счет роста тарифов. Согласно проведенному анализу департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО, тарифы за последние годы в регионе не поднимались выше минимального уровня индекса инфляции, что составляет порядка 4-6%.

К примеру, тарифы на отопление не менялись с 2019 года, рост тарифа на холодную воду составил 3,69%, канализацию – 4,98%, электроэнергию – 10%, на газоснабжение снижен для населения на 1%. Но в дальнейшей перспективе рост тарифов неизбежен, учитывая уровень фактической инфляции и износ инженерных инфраструктур в области. Это потребует привлечения значительных инвестиций в коммунальную сферу, объемы которых будут распределены на конечные тарифы на несколько лет, что позволит в итоге снизить уровень износа сетей на 15%.

"В настоящее время утверждены предельные уровни тарифов и тарифная смета АО "Жайыкжылуқуат" на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на длительный срок: с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2028 года. Таким образом, рост тарифов для населения и других потребителей составил 14,02%, а для бюджетных учреждений – 45,22%. Тарифы остальных лет утверждались ростом на 2-8% при фиксированном уровне инфляции", – отметила руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО Гульжаз Казбекова.

По области функционируют два субъекта естественной монополии по долгосрочным тарифам – АО "Жайыкжылуқуат" и ГКП "Аксайжылукуат". Данные предприятия находятся в государственной собственности.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Согласно плану 2023 года, объем утвержденных инвестиций составляет 4,8 млрд тенге, в том числе 3,8 млрд тенге предусмотрено для бюджетных инвестиционных проектов, собственные средства предприятий – 1 млрд тенге. В этом году будет разработана ПСД на реконструкцию и капитальный ремонт 5 производственных зданий теплоэлектроцентрали, по другим 6 зданиям разработка ПСД планируется на 2024 год. До отопительного сезона планируется проведение капитального ремонта 5,6 км тепловых сетей за счет средств предприятия. В целях модернизации теплоэлектроцентрали г. Уральска сейчас реализуются два проекта по реконструкции турбоагрегата и градирни. В 2024 году будет подготовлена ПСД на реконструкцию тепломагистралей в микрорайонах №2 и №3 общей протяженностью 3 км в г.Аксай", – пояснил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мирас Мулкай.