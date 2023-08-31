В ЗКО отремонтировали свыше тысячи километров инженерных сетей

По информации областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, по Западно-Казахстанской области отремонтировано свыше тысячи километров инженерных сетей из 1943 запланированных, сообщает Zakon.kz.

"По электроснабжению отремонтировано 16 подстанций, 976 км электрических сетей, 78 комплексных трансформаторных станций. По теплоснабжению отремонтировано 5,5 км тепловых сетей. Также, в рамках инвестпроекта отремонтировано 3,1 км сетей водоснабжения и водоотведения". Заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Канат Умралиев

Что касается бюджетных инвестиционных проектов, то на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения в текущем году на ремонт канализационно-насосных станций №2, №3 и №21, а также бурение водозаборных скважин в подземных недрах города Уральска выделено 2,8 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На сегодняшний день по этим проектам ведутся строительно-монтажные работы. По теплоснабжению, в целях модернизации теплоэлектроцентрали г. Уральска, были завершены работы по реконструкции градирни. Проводятся работы по реконструкции распределительных устройств 3,15 кВ водозабора на теплоэлектроцентрали, строительству новой котельной по ул. Аул ученых в Зачаганске, реконструкции турбоагрегата теплоэлектроцентрали г. Уральска.

"Все работы планируется завершить до конца текущего года. По электроснабжению, в целях снижения износа сетей и оборудования, в течение трех лет запланирована реконструкция 2019,5 км электрических сетей и оборудования на общую сумму порядка 20 млрд тенге, подготовка 12 ПСД (2023 г. – 6 млрд тенге, 2024 – 7 млрд тенге, 2025 – 7 млрд тенге). В 2023 году из республиканского бюджета на реализацию проекта "Реструктуризация сетей ВЛ-110 кВт" на территории Акжаикского, Таскалинского районов, района Бәйтерек и города Уральска выделено 1,9 млрд тенге. В настоящее время определены подрядные организации, заключены контракты", – пояснил Умралиев.

Продолжается подготовка социальных объектов и многоквартирных жилых домов к зиме. Из 373 объектов здравоохранения на сегодняшний день готовы 342 или 92%, из 538 объектов образования – 509 или 95%, из 401 объекта культуры на сегодняшний день готов 381 или 95%. Из 2041 многоквартирного жилого дома готовы свыше полторы тысячи домов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Осуществляется доставка 19 тонн твердого топлива в медпункты Казталовского района. Также был проведен мониторинг 352 автономных котельных социальных объектов, из которых 332 котла работают на газе, 20 – на твердом топливе. В текущем году из областного бюджета было выделено 883,5 млн тенге на газификацию 49 социальных объектов. До 1 октября текущего года планируется завершение всех работ по подготовке региона к отопительному сезону.

"Для семей с невысоким доходом для приобретения жилья предоставляется жилищный сертификат, который выдается при условии приобретения жилья по ипотечной программе, утвержденной Национальным Банком РК или государственной программе жилищного строительства. Он дается для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам. В этом году по области на выдачу жилищного сертификата из областного бюджета выделено 136 млн тенге. Жилищные сертификаты получили 12 граждан, освоено 10,7 млн тенге. Также на субсидирование арендной платы за жилье для социально-уязвимых слоев населения из областного бюджета выделено свыше 288 млн тенге, заключены договоры аренды со 117 гражданами", – сказал представитель областного ЖКХ.

Сегодня в очереди на получение жилья из государственного фонда в ЗКО стоят свыше 32 тысяч граждан разных категорий, из них по г. Уральску – свыше 22 тыс. человек. Из этого количества свыше 18 тыс. граждан относятся к категориям социально уязвимых слоев населения; 13,5 тыс. государственных служащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих; 450 западноказахстанцев, чье единственное жилище признано аварийным; свыше 2,6 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 3,7 тыс. многодетных семей, многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Ана даңқы" I и II степени.