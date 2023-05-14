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Отдыхать некогда! Сборную Казахстана ждет новый бой на ЧМ-2023 по хоккею

спорт Фото: Olimpbet
На следующий день после встречи с Норвегией нашим хоккеистам предстоит битва с фаворитом всего чемпионата. Какие расклады дает Olimpbet на матч Казахстана с Чехией?

Группа В. Чехия – Казахстан. 14 мая, 23:20 (время Астаны)

Казахстанским хоккеистам предстоит второй матч за два дня, что, конечно же, не добавляет оптимизма болельщикам нашей сборной. Тем более, что после норвежцев подшефным Галыма Мамбеталиева предстоит встреча с одним из главных фаворитов ЧМ-2023 – командой Чехии.

Ко всему прочему, чехи будут отдыхать на сутки больше – свой стартовый матч планетарного первенства они провели в пятницу против словаков.

Эти соперники лишь раз соперничали между собой в рамках чемпионата мира. В 2016-м году казахстанцы уступили в борьбе со счетом 1:3. Причем третью шайбу они пропустили уже в самой концовке в пустые ворота, когда заменили голкипера на шестого полевого игрока.

Будем надеяться, что и сейчас наша сборная даст бой действующим бронзовым призерам чемпионата мира, пусть эксперты Olimpbet и считают национальную команду Чехии безоговорочным фаворитом матча: П1 – 1.07, Х – 12.75, П2 – 18.5.

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Редакция Zakon.kz
Казахстан Чехия
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