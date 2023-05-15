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В Костанайской области собака разорвала лицо трехлетней девочке

питбуль Фото: pixabay
6 мая в городе Тобыл на трехлетнюю девочку напала собака породы питбуль, сообщает Zakon.kz.

Заведующий отделением хирургии Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий рассказал alau.kz о том, что ребенок поступил в тяжелом состоянии.

"Поступила девочка в тяжелом состоянии. В шоке. Разрывы губ, лица. Проведена срочная операция. Собрали губы, ушили лицо. Ребенок был в реанимации несколько дней. Сейчас состояние удовлетворительное. Ребенок активный, бегает, кушает, состояние ближе к удовлетворительному. Смотрим за швами", – рассказал врач.

Уточняется, что воспалений нет, как и температуры. Через несколько дней медики планируют снять швы. И тогда ребенок пойдет на выписку, отметил Белобржицкий.

Схожая ситуация произошла в июле прошлого года. Тогда ребенок попал в больницу после нападения собаки в Павлодарской области.

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Елена Беляева
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