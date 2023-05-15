Смертельное ДТП произошло в Алматы

В Алматы 21-летний военнослужащий, переходивший дорогу по пешеходному переходу, скончался от полученных травм после того, как его сбил автомобиль, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 15 мая водитель Mercedes Е-класса, двигаясь по проспекту Суюнбая в северном направлении, сбил пешехода. Скорость автомобиля была настолько высокой, что пострадавшего от удара откинуло на 60 метров вперед.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





От полученных тяжелейших травм молодой мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Как рассказали сослуживцы погибшего военнослужащего, которые переходили дорогу вместе с ним, водитель Mercedes не пропустил пешеходов в то время как два других автомобиля остановились у "зебры". Mercedes же, оставив за собой внушительный тормозной след, выехал на полосу встречного движения, где, по счастливой случайности, ни с кем не столкнулся.





Фото: Zakon.kz





Стало известно, что водитель иномарки, которому 18 лет, находился за рулем автомобиля незаконно. Авто принадлежит старшему брату молодого человека, а он не вписан в страховой полис, что запрещает ему управлять машиной.





Фото: Zakon.kz





Полицейские задержали водителя и на месте выясняют все обстоятельства смертельной аварии.