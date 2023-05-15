Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Смертельное ДТП произошло в Алматы

Смертельное ДТП произошло в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы 21-летний военнослужащий, переходивший дорогу по пешеходному переходу, скончался от полученных травм после того, как его сбил автомобиль, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 15 мая водитель Mercedes Е-класса, двигаясь по проспекту Суюнбая в северном направлении, сбил пешехода. Скорость автомобиля была настолько высокой, что пострадавшего от удара откинуло на 60 метров вперед.


Смертельное ДТП произошло в Алматы

Фото: Zakon.kz


Смертельное ДТП произошло в Алматы

Фото: Zakon.kz


От полученных тяжелейших травм молодой мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.


Смертельное ДТП произошло в Алматы

Фото: Zakon.kz


Смертельное ДТП произошло в Алматы

Фото: Zakon.kz


Как рассказали сослуживцы погибшего военнослужащего, которые переходили дорогу вместе с ним, водитель Mercedes не пропустил пешеходов в то время как два других автомобиля остановились у "зебры". Mercedes же, оставив за собой внушительный тормозной след, выехал на полосу встречного движения, где, по счастливой случайности, ни с кем не столкнулся.


Смертельное ДТП произошло в Алматы

Фото: Zakon.kz


Стало известно, что водитель иномарки, которому 18 лет, находился за рулем автомобиля незаконно. Авто принадлежит старшему брату молодого человека, а он не вписан в страховой полис, что запрещает ему управлять машиной.


Смертельное ДТП произошло в Алматы

Фото: Zakon.kz


Полицейские задержали водителя и на месте выясняют все обстоятельства смертельной аварии.

Читайте также

В Костанайской областной собака разорвала лицо трехлетней девочке

Умер один из пострадавших в пожаре на газоперерабатывающем заводе в Актобе

Женщина пострадала в ДТП с участием скутера в Павлодаре

Мария Мельникова
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
кофе
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
ЧП
Обрушение фасада дома прокомментировали в акимате Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления