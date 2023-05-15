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Законодательство РК

Пленарное заседание Мажилиса – 15 мая 2023 года

Пленарное заседание Мажилиса – 15 мая 2023 года Фото: senate.parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 15 мая проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по отчетам правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Также подготовят заключения по проектам законов:

  • Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы.
  • О внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы.
  • О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании.

Рассмотрят проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан" (первое чтение).


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