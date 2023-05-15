Пленарное заседание Мажилиса – 15 мая 2023 года

В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 15 мая проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по отчетам правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Также подготовят заключения по проектам законов:

Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы.



О внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы.



О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании.



Рассмотрят проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан" (первое чтение).



