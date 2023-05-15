"Кайрат" обыграл "Актобе" с новым рекордом КПЛ-2023 по посещаемости
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер
страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла,
Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".
Новый рекорд посещаемости республиканских арен футбольными болельщиками установлен в сезоне КПЛ-2023, в ходе матча между алматинским "Кайратом" и "Актобе". Данный поединок на центральном стадионе Алматы посетило 21 845 зрителей.
Сама же встреча завершилась викторией хозяев поля – 2:1. Первыми отличились западноказахстанцы, благодаря точному удару Элдера Сантаны в начале второго тайма. Победу "Кайрату" принесли голы в исполнении Жоао Пауло и Артура Шушеначева.
Алматинский коллектив вышел на первое место по посещаемости в этом сезоне КПЛ. До этого рекорд принадлежал шымкентскому "Ордабасы", который принимал на своей арене "Кайсар" из Кызылорды, тогда на матче присутствовало 19 563 зрителя.
Результаты других игр 9-го тура первенства КПЛ-2023 выглядят следующим образом:
По итогам данных матчей на вершину турнирной таблицы вернулся "Кызылжар" из Петропавловска.
Поединки 10-го тура чемпионата КПЛ-2023 пройдут 20 и 21 мая. Центральная встреча состоится в Астане, где местная команда принимает лидера турнирной таблицы – "Кызылжар". А до этого, 17 мая болельщики смогут увидеть матчи стадии 1/4 финала Кубка Казахстана.