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"Кайрат" обыграл "Актобе" с новым рекордом КПЛ-2023 по посещаемости

Футбол Рекорд сезона РК Фото: Instagram/f.c.kairat
Накануне завершились матчи 9-го тура казахстанского чемпионата по футболу среди команд Премьер лиги. Центральный поединок тура прошел в Алматы, где "Кайрат" победил "Актобе" в присутствии более 20 тысяч болельщиков, что является рекордом нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

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Новый рекорд посещаемости республиканских арен футбольными болельщиками установлен в сезоне КПЛ-2023, в ходе матча между алматинским "Кайратом" и "Актобе". Данный поединок на центральном стадионе Алматы посетило 21 845 зрителей.

Сама же встреча завершилась викторией хозяев поля – 2:1. Первыми отличились западноказахстанцы, благодаря точному удару Элдера Сантаны в начале второго тайма. Победу "Кайрату" принесли голы в исполнении Жоао Пауло и Артура Шушеначева. 


Алматинский коллектив вышел на первое место по посещаемости в этом сезоне КПЛ. До этого рекорд принадлежал шымкентскому "Ордабасы", который принимал на своей арене "Кайсар" из Кызылорды, тогда на матче присутствовало 19 563 зрителя.

Результаты других игр 9-го тура первенства КПЛ-2023 выглядят следующим образом:

По итогам данных матчей на вершину турнирной таблицы вернулся "Кызылжар" из Петропавловска. 

Поединки 10-го тура чемпионата КПЛ-2023 пройдут 20 и 21 мая. Центральная встреча состоится в Астане, где местная команда принимает лидера турнирной таблицы – "Кызылжар". А до этого, 17 мая болельщики смогут увидеть матчи стадии 1/4 финала Кубка Казахстана.

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