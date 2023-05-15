Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Старейший в мире лев в дикой природе умер после нападения пастухов

самый старый лев Фото: Facebook/lionguardians
Лункито, считающийся самым старым в мире львом в дикой природе, умер после нападения на домашний скот в деревне недалеко от национального парка в Кении, сообщает Zakon.kz.

19-летний лев жил в кенийском национальном парке Амбосели. Он умер, когда в поисках пищи отправился один в близлежащую деревню и напал на домашний скот, сообщает The National.

Старого льва забили насмерть пастухи в деревне Олкелуньет. Пастухи использовали копья. В схватке не пострадали ни люди, ни скот. Тело льва забрали сотрудники Кенийской службы дикой природы.

Убийство льва осудили защитники природы, которые призвали местных жителей по возможности избегать такого решения ситуации. По данным зоозащитников, в регионе осталось менее 25 тыс. львов. В самом Национальном парке Амбосели обитает более 100 львов, и их иногда можно увидеть вблизи дорог.

Лункито правил большим прайдом львов до 2017 года, однако его тяжело ранили другие львы при споре за территорию. С тех пор стареющему и раненому льву стало труднее защищать свой прайд и территорию.

Хотя Лункито считался самым старым львом, живущим в дикой природе в возрасте 19 лет, в неволе многие львы живут дольше.

Читайте также

Александр Лукашенко не появлялся на публике с 9 мая

Второй тур президентских выборов состоится в Турции

Застрявший на детской горке президент Чили попал на видео

Данияр Кунафин
Интересное Кения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
ЧП
Обрушение фасада дома прокомментировали в акимате Алматы
Димаш поздравил казахстанских боксеров с медалями
Димаш поздравил казахстанских боксеров с медалями
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления