Старейший в мире лев в дикой природе умер после нападения пастухов

Лункито, считающийся самым старым в мире львом в дикой природе, умер после нападения на домашний скот в деревне недалеко от национального парка в Кении, сообщает Zakon.kz.

19-летний лев жил в кенийском национальном парке Амбосели. Он умер, когда в поисках пищи отправился один в близлежащую деревню и напал на домашний скот, сообщает The National.



Старого льва забили насмерть пастухи в деревне Олкелуньет. Пастухи использовали копья. В схватке не пострадали ни люди, ни скот. Тело льва забрали сотрудники Кенийской службы дикой природы.

Убийство льва осудили защитники природы, которые призвали местных жителей по возможности избегать такого решения ситуации. По данным зоозащитников, в регионе осталось менее 25 тыс. львов. В самом Национальном парке Амбосели обитает более 100 львов, и их иногда можно увидеть вблизи дорог.

Лункито правил большим прайдом львов до 2017 года, однако его тяжело ранили другие львы при споре за территорию. С тех пор стареющему и раненому льву стало труднее защищать свой прайд и территорию.



Хотя Лункито считался самым старым львом, живущим в дикой природе в возрасте 19 лет, в неволе многие львы живут дольше.