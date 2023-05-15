В Казахстане установят комиссионный сбор в сфере выездного туризма

Комитет индустрии туризма подготовил приказ "Об утверждении размера комиссионного сбора, удерживаемого из суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма", сообщает Zakon.kz.

"Утвердить комиссионный сбор, удерживаемый из суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, в размере 10 процентов", - говорится в документе.

Как поясняется, комиссионный сбор с туристов будет взиматься согласно согласно пункту 4 статьи 27-2 закона "О туристской деятельности в Республике Казахстан", в которой говорится, что администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма является одним из субъектов системы гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 26 мая.

Ранее комиссионный сбор устанавливался постановлением правительства. В связи с перераспределением полномочий правительства теперь его устанавливает Министерство культуры и спорта.