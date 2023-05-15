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В Казахстане установят комиссионный сбор в сфере выездного туризма

в Казахстане установят комиссионный сбор в сфере выездного туризма Фото: Zakon.kz
Комитет индустрии туризма подготовил приказ "Об утверждении размера комиссионного сбора, удерживаемого из суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма", сообщает Zakon.kz.

"Утвердить комиссионный сбор, удерживаемый из суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, в размере 10 процентов", - говорится в документе.

Как поясняется, комиссионный сбор с туристов будет взиматься согласно согласно пункту 4 статьи 27-2 закона "О туристской деятельности в Республике Казахстан", в которой говорится, что администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма является одним из субъектов системы гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 26 мая.

Ранее комиссионный сбор устанавливался постановлением правительства. В связи с перераспределением полномочий правительства теперь его устанавливает Министерство культуры и спорта.

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