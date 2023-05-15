Курсы валют в обменниках Казахстана на 15 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 15 мая 2023 года (на 11:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 445,99 тенге, евро – 486,53 тенге, рубля – 5,78 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 449 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 490 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,7 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 449 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 486 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,55 тенге, продажи – 5,85 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 491 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,65 тенге, продажи – 5,73 тенге. Читайте также Цены на популярные криптовалюты на 14 мая Курсы валют в обменниках Казахстана 14 мая Курсы популярных криптовалют к доллару

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