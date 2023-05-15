Наставник казахстанской сборной по боксу оценил итоги выступления на ЧМ-2023 в Ташкенте

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов прокомментировал успешное выступление своих подопечных на завершившемся мировом первенстве в столице Узбекистана – Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

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На ЧМ-2023 по боксу представители Казахстана завоевали четыре золотые и одну серебряную медали. "Золотом" награждены Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг), а "серебро" домой привезет Дулат Бекбауов (67 кг).

"Мы получили плоды наших трудов, которые были проделаны с начала этого сезона, и проведена большая работа. Это показатель того внимания и поддержки, которую нам оказывали со всех сторон в стране. Наши боксеры выступили на высоком уровне, труды всегда дают свои плоды. Также считаю, что залогом успеха на ринге стали дисциплина и трудолюбие наших спортсменов". Главный тренер сборной РК по боксу Мырзагали Айтжанов

В итоге казахстанские боксеры заняли второе место в медальном зачете мирового первенства. Лидерами стали команда Узбекистана, пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. На третьей позиции – россияне (2-0-4), далее идут Куба (1-3-2) и Франция (1-1-1).



Обладатели золотых медалей ЧМ-2023 получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 тысяч долларов. Серебряным призерам дадут по 100 000 долларов, а за третье место вручат по 50 000 долларов.

Помимо этого, Федерация бокса Казахстана планирует наградить наших чемпионов дополнительно, по 100 тысяч долларов призерам мирового первенства.