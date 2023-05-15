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Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне

Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне Фото: pexels
В июне 2023 года казахстанцы, помимо обычных выходных, дополнительно получат еще один выходной день, сообщает Zakon.kz.

Дополнительный выходной день казахстанцам подарит Курбан айт, который выпадает на 28 июня.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе день отдыха выпадает на:

  • среду 28 июня, 29, 30 июня – рабочие дни.

При шестидневной рабочей неделе:

  • 26, 27 июня – рабочие дни, 28 июня – выходной, 29, 30 июня и 1 июля – рабочие дни.

Всего в июне при пятидневной рабочей неделе 9 выходных дней, при шестидневной – 5 выходных дней.

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