Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне 2024 года

Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 14:14 Фото: Zakon.kz
В июне 2024 года казахстанцы будут отмечать мусульманский праздник окончания хаджа – Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа, в память жертвоприношения Ибрахима, почитаемого в исламе пророком.

В этом году Курбан айт выпадает на 17 июня, понедельник. Он является выходным днем.

Таким образом, в июне у казахстанцев появится дополнительный выходной день.

В общей сложности, при пятидневной рабочей неделе в этом месяце 11 выходных дней. При шестидневной – 6.

Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 14:14

Фото: Zakon.kz

Читайте также

В Астане перекрыли часть проспекта
Часть проспекта Тауелсиздик перекрыли в Астане до лета
В Ботсаду Алматы зацвел краснокнижный Рябчик
В Ботсаду Алматы зацвел краснокнижный Рябчик
В зоопарке Шымкента родились детеныши тигровых питонов
В зоопарке Шымкента стало больше змей
Лариса Черненко
Казахстан 2024 год Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Валерия объяснила, почему у Бузовой нет мужчины
Почему у Бузовой нет мужчины, объяснила певица Валерия
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: