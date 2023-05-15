Премьера культового балета состоялась в Астане

Премьера одного из самых впечатляющих балетов в современной хореографии – "Маленькая смерть" Иржи Килиана – вызвала большой общественный резонанс, балетный бестселлер восхитил и удивил столичных театралов, сообщает Zakon.kz.

Смелая, новаторская постановка была представлена 13 и 14 мая на сцене Большого зала "Астана Опера".



Балеты-близнецы "Маленькая смерть" и "Шесть танцев" на гениальную музыку Моцарта, наконец, воссоединились. В прошлом году репертуар театра пополнился веселым спектаклем "Шесть танцев", в юбилейном сезоне труппа взялась еще за один шедевр И. Килиана – "Маленькая смерть". Художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" Алтынай Асылмуратова предложила столичной публике познакомиться с творчеством Килиана 90-х годов, серией "черно-белых" балетов, в этот период у знаменитого хореографа сложился особый стиль, благодаря которому И. Килиана стали называть балетмейстером-философом.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

"Маленькая смерть" – один из немногих современных балетов, который уже попал в категорию популярной классики, он экстравагантен, насыщен любопытными хореографическими находками, эмоциями и обращен к сюрреализму и абстракции. Спектакль сделан с такой свободой, что был обречен на зрительский успех, и это подтвердила двухдневная премьера в столице.



Надо отметить, что все артисты прекрасно справились с поставленными задачами ассистента Иржи Килиана – Стефана Жеромского. Они точно воплотили в жизнь сложную хореографию с присущей ей филигранной синхронностью и изящной откровенностью форм выражения. И что самое главное для этого балета – смогли передать раскрепощенность движений, вложенную мастером в танец.

Казахстанская труппа с головой погрузилась в балет о жизни и отношениях, палитра которых была совершенно разной: от возвышенных и чутких до плотских и страстных.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Конечно, нельзя не заметить высокий профессионализм мужского состава труппы, который с невероятной ловкостью обращался с рапирами, подчас заменявшими артистам партнерш, что казалось, будто находишься вовсе не в оперном театре, а на фехтовальном турнире, где демонстрируются сложные и захватывающие дух трюки. Начало балета затягивало зрителя и увлекало идеальной четкостью движений, сочетаемой с одновременным чувством ритма, причем, все это происходило на сцене без музыки.



Вдруг зазвучали потрясающие мелодии Моцарта. Массовые композиции плавно, почти незаметно для зала, перетекали в шесть адажио, которые существенно отличались друг от друга. Сценограф Юст Бигелар воплотил идею Килиана, изобразив переход от одного действия к другому в виде огромного покрывала. Волнообразными движениями оно скрывало всю сцену, а как только исчезало, появлялись новые пары артистов.

Дуэт №1 в разные дни чувственно исполнили Евгений Рыбкин, Камила Орманова и Гульназ Жанаева. Удивительную пластику тела продемонстрировали артисты второго дуэта – София Адильханова, Руслан Канагат, Бакытгуль Испанова и Ислам Кайыпбай. Примам театра доверили исполнить сложный третий дуэт, в котором Айгерим Бекетаева танцевала в паре с Данияром Жуматаевым, Шугыла Адепхан с Арманом Уразовым, без преувеличения, артисты справились виртуозно.

Еще одна пара блистательных звездных солистов представила четвертый дуэт – Мадина Унербаева с партнером Сериком Накыспековым – выверяли каждое движение, вкладывали в танец неистовую страсть, отчего современная хореография играла самыми яркими красками. Анастасия Заклинская, Галымжан Нурмухамет, Молдир Шакимова, Диас Курмангазы вышли на сцену в пятом дуэте, артисты обладают хорошей классической подготовкой, и им не составило труда перестроиться в новый стиль, тем более, что некоторые из них уже работали с хореографией Килиана. И завершающий шестой дуэт замечательно исполнили Еркежан Жунусова, Жанибек Ахмедиев, Асель Шайкенова и Олжас Тарланов.

Сложность исполнения заключалась в невероятной музыкальности спектакля, где на каждую ноту должно было откликаться тело танцовщика, артисту ни на секунду нельзя было опоздать с движением. Каждый дуэт поставлен на определенный музыкальный отрывок, какой-то короче, какой-то длиннее, но акцент сделан на завораживающей четкости линий, владении артистами своим телами. Хореограф буквально "видел" музыку, понимал ее, отчего и рождалась такая изобретательность форм.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Впечатлили всех и яркие сцены с балеринами, скрывающимися за роскошными черными платьями, которые передвигались на колесиках. Но как оказалось, фижмы лишь прикрывали основной костюм танцовщиц – корсеты телесного цвета. Солистки двигались в них так изящно, что танец приобретал своеобразную медитативность и утрачивал всякую телесность. Языком пластики, виртуозно положенным на вневременную музыку Моцарта, Килиан говорил со зрителями о бессмертии искусства.



И казалось, что молодой дирижер-постановщик Элмар Бурибаев, управляющий Симфоническим оркестром "Астана Опера", помогал донести до публики глубокий философский смысл каждой ноты, заложенный композитором в музыкально-оркестровую ткань. Оркестр звучал глубоко и чисто, маэстро и музыканты были на высоте, как и пианист Долорес Умбеталиева, лирически тонко исполнившая сольную партию фортепиано.

Словом, весь коллектив парил в свободном полете творчества, обращенный к философии Моцарта и балетной эстетике Иржи Килиана. И только горячие овации публики вернули в реальность артистов, которые не уставали кланяться и отвечать улыбками на крики "Браво!".