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В Жамбылской области 80-летний мужчина обменял у 5-летней девочки телефон на яблоко

В Жамбылской области 80-летний мужчина обменял у девочки телефон на яблоко Фото: polisia.kz
В полицию Жамбылской области с заявлением обратилась мама 5-летней девочки, сообщает Zakon.kz.

Женщина заявила, что накануне некий мужчина обманным путем завладел смартфоном ее несовершеннолетней дочери. Злоумышленник обменял яблоко на гаджет стоимостью 132 тысячи тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК РК.


"Полицейскими установлен 80-летний мужчина. Свою вину он полностью признал. Мобильный телефон изъят", – сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области. 

В соцсетях 1 февраля распространили видео, снятое в общественном транспорте. На кадрах слышно, как очень громко плачет девушка, у которой, по словам автора ролика, украли iPhone 13. Водитель автобуса не растерялся и помог девушке найти телефон, чем восхитил казахстанцев.

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Анастасия Стативкина
Жамбылская область
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