Поступок водителя автобуса восхитил казахстанцев

В соцсетях 1 февраля распространили видео, снятое в общественном транспорте. На кадрах слышно, как очень громко плачет девушка, у которой, по словам автора ролика, украли iPhone 13. Водитель автобуса не растерялся и помог девушке найти телефон, чем восхитил казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-пабликах, инцидент произошел в одном из алматинских автобусов – из кармана вытащили iPhone 13.

На видео слышно, как водитель пытается успокоить плачущую на весь автобус девушку.

"Сестренка, не плачь, успокойся. Главное – камеры есть", – сказал он.

Автор ролика рассказал, что водитель закрыл все двери в автобусе, остановился и пошел проверять камеры. Далее он выключил свет во всем автобусе и включил громкую музыку, дав возможность вору скинуть телефон незаметно.

"Телефон внезапно упал на пол, но кто оказался вором в том автобусе, к сожалению, так и осталось загадкой. Водителю респект", – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи Казнета восхитились поступком водителя автобуса:

"Водитель молодец"!

"Водитель красавчик".



"Молодец водитель! Супер".



"Все бы были такими водителями".



"Водитель молодчина, помог девушке".



"Он достойно повел себя, сразу запер двери и пошел смотреть камеру. Не все водители так делают".

Ранее сообщалось, что работа карманника попала на видео в столичном ЦОНе.