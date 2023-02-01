Поступок водителя автобуса восхитил казахстанцев
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В соцсетях 1 февраля распространили видео, снятое в общественном транспорте. На кадрах слышно, как очень громко плачет девушка, у которой, по словам автора ролика, украли iPhone 13. Водитель автобуса не растерялся и помог девушке найти телефон, чем восхитил казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, размещенной в Instagram-пабликах, инцидент произошел в одном из алматинских автобусов – из кармана вытащили iPhone 13.
На видео слышно, как водитель пытается успокоить плачущую на весь автобус девушку.
"Сестренка, не плачь, успокойся. Главное – камеры есть", – сказал он.
Автор ролика рассказал, что водитель закрыл все двери в автобусе, остановился и пошел проверять камеры. Далее он выключил свет во всем автобусе и включил громкую музыку, дав возможность вору скинуть телефон незаметно.
"Телефон внезапно упал на пол, но кто оказался вором в том автобусе, к сожалению, так и осталось загадкой. Водителю респект", – говорится в сообщении.
В комментариях пользователи Казнета восхитились поступком водителя автобуса:
- "Водитель молодец"!
- "Водитель красавчик".
- "Молодец водитель! Супер".
- "Все бы были такими водителями".
- "Водитель молодчина, помог девушке".
- "Он достойно повел себя, сразу запер двери и пошел смотреть камеру. Не все водители так делают".
Ранее сообщалось, что работа карманника попала на видео в столичном ЦОНе.
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