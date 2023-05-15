На парламентских выборах в Таиланде победила оппозиционная партия

Партия "Движение вперед" всколыхнула королевство неожиданной победой на выборах. Ее лидер Пита Лимджароенрат заявил о готовности возглавить коалиционное правительство, сообщает Zakon.kz.

Избирательная комиссия в понедельник сообщила, что после подсчета 99 процентов голосов партия "Движение вперед" получила наибольшее количество мест (151), опередив Pheu Thai (141), сообщает SCMP.



Консервативная партия Phalang Pracharat, возглавлявшая последнее коалиционное правительство, получила всего 40 мест. Партия Праюта Чан-Оча, бывшего генерала, совершившего переворот и ставшего премьером, получила всего 36 мест.

Комиссия заявила, что у нее есть 59 дней на ратификацию результатов голосования, что повышает вероятность грядущих изменений в избирательном ландшафте.

Захватив политические позиции, Пита настаивал на том, что его партия имеет право сформировать правительство большинства с бывшими оппозиционерами, включая Pheu Thai, которые составляют 309 из 500 членов нижней палаты, исключая возможность возвращения Праюта и его союзников, которые могут попытаться собрать правительство меньшинства.

Эксперты предупреждают, что до формирования прореформенного правительства еще далеко, так как в стране сформировалась система, созданная для того, чтобы дать военным и их союзникам черный ход к власти.