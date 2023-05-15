В Астане – заморозки, в Алматы и Шымкенте – дождь: прогноз погоды на три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 16-17 мая, сообщает Zakon.kz.

Астана

16 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо- восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 тепла, на поверхности почвы заморозки 3 градуса, днем 21-23 тепла.

17 мая –переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 18-20 тепла.

18 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 15-17 тепла.

Алматы

16 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 28-30 тепла.

17 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 29-31 тепла.

18 мая – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10, при грозе 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 22-24 тепла.

Шымкент

16 мая – переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго- западный 8-13, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.

17 мая – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13, при грозе 16 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 22-24 тепла.

18 мая – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13, при грозе 16 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 тепла.