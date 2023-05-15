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Курс доллара подрос на 4 тенге

тенге, курс Фото: pixels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,48 тенге, поднявшись на 4,23 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 64,44 тенге (+0,51) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 486,53 тенге, рубля – 5,78 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447-452 тенге, евро – по 490-494 тенге, российские рубли – по 5,6-5,8 тенге.

Нефть подешевела в понедельник, 15 мая. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,66%, до 74,68 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,61%, до 69,62 доллара.

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