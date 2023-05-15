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Глава МИД Кыргызстана заявил, что страна не опасается санкций Запада

Министр иностранных дел Кыргызстана Фото: пресс-служба МИД КР
Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев выступил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", сообщает Zakon.kz.

Жээнбек Кулубаев ответил на вопрос журналиста о влиянии угрозы вторичных санкций на отношения стран. Министр иностранных дел КР заявил, что "Кыргызстан не видит препятствий для сотрудничества с Россией и руководствуется своими интересами", сообщает 24.kg.

По его словам, – Бишкек и Москва  стратегические партнеры.

"Ну говорят наши западные партнеры о возможных санкциях. Но мы же тоже следуем своим правилам, и никаких проблем я не вижу".Жээнбек Кулубаев

В конце апреля в Бишкек приезжал глава директората по санкциям МИД и международного развития Великобритании Дэвид Рид. Он рассказал на встрече с журналистами, что королевство относится с пониманием к культурным, гуманитарным, экономическим связям Кыргызстана и России и не призывает страну изолироваться от РФ.

Дэвид Рид также добавил, что Великобритания не просит Кыргызстан применять санкции против России, но мировых лидеров, в частности Лондон, беспокоят скачки в объеме экспортируемых из Соединенного королевства в КР товаров.

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