Глава МИД Кыргызстана заявил, что страна не опасается санкций Запада

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев выступил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", сообщает Zakon.kz.

Жээнбек Кулубаев ответил на вопрос журналиста о влиянии угрозы вторичных санкций на отношения стран. Министр иностранных дел КР заявил, что "Кыргызстан не видит препятствий для сотрудничества с Россией и руководствуется своими интересами", сообщает 24.kg.



По его словам, – Бишкек и Москва стратегические партнеры.

"Ну говорят наши западные партнеры о возможных санкциях. Но мы же тоже следуем своим правилам, и никаких проблем я не вижу". Жээнбек Кулубаев

В конце апреля в Бишкек приезжал глава директората по санкциям МИД и международного развития Великобритании Дэвид Рид. Он рассказал на встрече с журналистами, что королевство относится с пониманием к культурным, гуманитарным, экономическим связям Кыргызстана и России и не призывает страну изолироваться от РФ.



Дэвид Рид также добавил, что Великобритания не просит Кыргызстан применять санкции против России, но мировых лидеров, в частности Лондон, беспокоят скачки в объеме экспортируемых из Соединенного королевства в КР товаров.