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Политика

Токаев принял министра иностранных дел Кыргызстана

Токаев принял министра иностранных дел Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 18:48 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 января принял министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя гостя, глава государства с удовлетворением отметил динамичное развитие казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества, основанных на крепких узах дружбы и добрососедства.

"Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, которые имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить межгосударственные связи двух стран", – говорится в сообщении Акорды.

Жээнбек Кулубаев проинформировал главу нашего государства об итогах прошедших переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран и основных направлениях дальнейшей совместной работы по углублению двустороннего сотрудничества.

"В ходе встречи приоритетное внимание уделено вопросам наращивания торгово-экономического взаимодействия, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, стимулированию взаимных инвестиций и культурно-гуманитарных связей", – отмечается в пресс-релизе.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Ранее президент подписал поправки по вопросам дипломатической службы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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