Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтальных разделов связанных с ней на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, ночью на юго-западе области сильный дождь.

"На юго-западе, юге, в центре Казахстана возможен град. На севере, востоке, юго-востоке республики под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков", – рассказали синоптики.

По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке – туман, на юге – пыльная буря.

Ночью на юге, востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь.

Ночью на западе, востоке Акмолинской, на севере, востоке Павлодарской, Карагандинской, на западе Абайской, на востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются заморозки 1-3 градуса, на западе Северо-Казахстанской, на севере Костанайской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Кызылординской, на севере, в центре Туркестанской, на юге Актюбинской, Улытауской, на северо-западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане –переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, на поверхности почвы заморозки 3°, днем +21+23°С.

В Алматы –переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С .

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго- западный 8-13, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.