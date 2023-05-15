Балаева: Человек никогда не станет целостным без родительского участия

Интернет-зависимость, один из главных бичей современной молодежи, отрицательно влияет и на социализацию молодежи, которая и без того является наболевшей проблемой, считает заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева, сообщает Zakon.kz.

Но здесь она имеет в виду не только социализацию в молодежной среде, но и со взрослыми, в том числе, с собственными родителями.

"Говоря о концепции Толык адам, президент имеет в виду развитие, прежде всего, взрослых людей, которые затем передадут ценности и образ жизни и мышления новому поколению казахстанцев. То есть, если мы, взрослые, будем примерами, целостными личностями, наши дети выберут именно такой ориентир". Аида Балаева

По ее словам, согласно социсследованию "Казахстанская семья" Министерства информации и общественного развития, одной из основ в процессе воспитания является поведение самих родителей, являющихся примером для детей, об этом заявили 86,9% респондентов.

"Результаты того же исследования говорят, на сегодняшний день основными ценностями, которые воспитываются у детей в казахстанских семьях, являются трудолюбие (33,8%), самоуважение (31,8%), честность (31,7%), уважение к старшим (25,3%), уважение к окружающим (16,6%) и прививают эти ценности также родители", – сказала Балаева сегодня на форуме "Ұрпақтар сабақтастығы".

Таким образом, роль родителей в воспитании достойных граждан своей страны основная, считает Балаева.